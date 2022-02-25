TDP Gençlik Örgütü: Sivillerin yaşamına son vermek cinayet, savaş ise bir insanlık suçudur

TDP Gençlik Örgütü adına yapılan yazılı açıklamada, sivillerin bulunduğu bölgelerin bombalanmasının saldırının “en acı yönü” olduğunu belirtti.

Çözümün kesinlikle işgal olmadığı belirtilen açıklamada, “Sivillerin yaşamına son vermek cinayet, savaş ise bir insanlık suçudur. Dün olduğu gibi bugün de ‘ama’lara sığınmadan işgal değil diplomasi diyoruz” denildi.

İşte açıklamanın tamamı:

İŞGALE KARŞI DİPLOMASİ DİYORUZ

TDP Gençlik Örgütü olarak bu sabah itibariyle Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirmekte olduğu işgali üzüntüyle takip ediyoruz. Sivillerin bulunduğu bölgelerin bombalanması yaşanan işgalin en acı yönünü bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Ne yazık ki geçen zaman zarfında şu ana kadar ne devletler, ne paktlar ne de uluslararası örgütler işlevsel hale getirilememiş, kınama mesajlarının ötesinde diyalog imkanı yaratılamamıştır.

Siyasi elitler dışında halklar açısından çözümün kesinlikle işgal olmadığı açıktır, hiçbir zaman olmamıştır, olmayacaktır. Farklı gerekçeler öne sürerek meşrulaştırmak mümkün değildir. Sivillerin yaşamına son vermek cinayet, savaş ise bir insanlık suçudur. Dün olduğu gibi bugün de “ama”lara sığınmadan işgal değil diplomasi diyoruz.

TDP Gençlik Örgütü olarak Ukrayna halkının acısını paylaşır, daha büyük kayıplar yaşanmadan en kısa zamanda Rusya-Ukrayna arasında diplomasi masasının kurulmasını dileriz.

TDP GENÇLİK ÖRGÜTÜ