  • BIST 1.884,90
  • Altın 863.899
  • Dolar 14.0571
  • Euro 15.7283
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

TDP Gençlik Örgütü: Sivillerin yaşamına son vermek cinayet, savaş ise bir insanlık suçudur

» »
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırıların durması ve sorunun çözümü için diyalog başlatılması çağrısında bulundu
TDP Gençlik Örgütü: Sivillerin yaşamına son vermek cinayet, savaş ise bir insanlık suçudur

TDP Gençlik Örgütü adına yapılan yazılı açıklamada, sivillerin bulunduğu bölgelerin bombalanmasının saldırının “en acı yönü” olduğunu belirtti.

Çözümün kesinlikle işgal olmadığı belirtilen açıklamada, “Sivillerin yaşamına son vermek cinayet, savaş ise bir insanlık suçudur. Dün olduğu gibi bugün de ‘ama’lara sığınmadan işgal değil diplomasi diyoruz” denildi.

İşte açıklamanın tamamı:

İŞGALE KARŞI DİPLOMASİ DİYORUZ

TDP Gençlik Örgütü olarak bu sabah itibariyle Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirmekte olduğu işgali üzüntüyle takip ediyoruz. Sivillerin bulunduğu bölgelerin bombalanması yaşanan işgalin en acı yönünü bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Ne yazık ki geçen zaman zarfında şu ana kadar ne devletler, ne paktlar ne de uluslararası örgütler işlevsel hale getirilememiş, kınama mesajlarının ötesinde diyalog imkanı yaratılamamıştır.

Siyasi elitler dışında halklar açısından çözümün kesinlikle işgal olmadığı açıktır, hiçbir zaman olmamıştır, olmayacaktır. Farklı gerekçeler öne sürerek meşrulaştırmak mümkün değildir. Sivillerin yaşamına son vermek cinayet, savaş ise bir insanlık suçudur. Dün olduğu gibi bugün de “ama”lara sığınmadan işgal değil diplomasi diyoruz.

TDP Gençlik Örgütü olarak Ukrayna halkının acısını paylaşır, daha büyük kayıplar yaşanmadan en kısa zamanda Rusya-Ukrayna arasında diplomasi masasının kurulmasını dileriz.

TDP GENÇLİK ÖRGÜTÜ

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hükümet Programı bugün Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak25 Şubat 2022 Cuma 09:48
  • Taner Ulutaş yazdı... Ukrayna krizi Kıbrıs’ı da sararsa !25 Şubat 2022 Cuma 09:37
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?25 Şubat 2022 Cuma 09:33
  • Detay Gazetesi Ne Manşet Attı? 25 Şubat 202225 Şubat 2022 Cuma 09:31
  • Kıbrıslı şair ve araştırmacı yazar Mustafa Gökçeoğlu, yaşamını yitirdi24 Şubat 2022 Perşembe 22:11
  • Mustafa Hocayı kaybettik24 Şubat 2022 Perşembe 21:21
  • Maliye'ye 300 Milyona kadar borçlanma yetkisi24 Şubat 2022 Perşembe 20:51
  • Ukrayna’da eğitim gören Kıbrıslı Türk Pekineli: Lviv'deyim çok şükür iyiyiz24 Şubat 2022 Perşembe 20:28
  • Dışişleri Bakanı Taçoy: Temsilciliğimize yaklaşık 10 kişi başvurdu, bir sıkıntı yok24 Şubat 2022 Perşembe 20:25
  • İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği, İlk Kez Dernek Ofisine Sahip Olmayı ve Yeni Avrupa Birliği Projelerini Kutladı24 Şubat 2022 Perşembe 20:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti