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TDP Gençlik Örgütü Son Gelişmeler Hakkında Meclis Önünde Açıklama Yaptı

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TDP Gençlik Örgütü Son Gelişmeler Hakkında Meclis Önünde Açıklama Yaptı
TDP Gençlik Örgütü Son Gelişmeler Hakkında Meclis Önünde Açıklama Yaptı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü son günlerde yaşanan gelişmelere yönelik Meclis önünde açıklama yaptı.

Açıklama sırasında TDP Genel Başkanı, Cemal Özyiğit ile TDP milletvekilleri Hüseyin Angolemli ile Zeki Çeler de bulundu.

TDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, TDP Gençlik Örgütü Başkanı Arda Çileker tarafından okunan açıklamada ülkenin aylardır uyuşturucu ve kara para aklama iddialarının merkezinde yer aldığı savunuldu.

“Karanlık odaklar, bazı güdümlü medya organları aracılığıyla, gerek muhalif basına, gerekse siyasilere saldırarak bu olayların yazılmasını, konuşulmasını istemiyor" denilen açıklamada “Bizler mafyanın kol gezdiği bir düzeni hak etmiyoruz. Hep birlikte daha çok konuşacak, daha çok yazacağız” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ülkenin hükümetsiz kaldığı bu dönemde aydınlatılmayı bekleyen sorular olduğu, bu soruların ya sorulmamakta, ya da yeterince yüksek sesle dillendirilmemekte olduğu kaydedilerek çeşitli sorular yöneltildi ve bu soruların cevap alıncaya kadar sorulacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın sol partileri ve federasyonu savunanları “Rumcular” diyerek “hedef gösterdiği” öne sürülen açıklamada “Çok açık ve net: Bizler “Hem Rum’a azınlık, hem de Türkiye’ye yama” olmayı reddedenleriz” denildi.

İddiaların araştırılması istenen açıklamada Türkiye basının farklı boyutlarıyla tartıştığı Kuzey Kıbrıs bağlantılı kara para aklama ve uyuşturucu faaliyetlerinin Kuzey Kıbrıs’ta neden tartışılmadığı soruldu.

Açıklamada, “video skandalıyla” ilgili sorulara da yer verildi

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