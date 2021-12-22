TDP Gençlik Örgütü: UBP ve DP, Öğrencileri Burssuz Bırakmakta Kararlı

TDP Gençlik Örgütü'nün açıklaması:

TDP Gençlik Örgütü olarak öğrenci burs ödemelerinin takipçisi olmaya devam ediyoruz. Geldiğimiz aşamada öğrenci burslarıyla ilgili Eylül ayına kadar ödemeler yapılmış olsa da Ekim ve Kasım aylarının ödemeleri henüz gerçekleştirilmemiştir. Bugün takvimler Aralık’ın 21’ini gösteriyor; Ekim, Kasım burslarıyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın Maliye Bakanlığı’na bilgi dahi vermediğini dolayısıyla bu iki ayın gündemde dahi olmadığını görüyoruz.

UBP-DP azınlık hükümeti öğrencileri kira ve fatura yüküyle baş başa bırakmayı tercih etmektedir. 2 aydır öğrencilere hakları olan bursları ödemeyen UBP-DP azınlık hükümeti daha geçtiğimiz ay kamu kaynaklarını Azerbaycan’dan 3 fenomeni Kuzey Kıbrıs’a getirtmek ve Z Kuşağı Filmi çekmek için kararlar almış, kamuoyu baskısıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı. Türk Lirası’nın derin değer kayıpları yaşadığı, faturaların kabardığı, pek çok temel tüketim maddesine 3. kez zam yapıldığı bugünlerde burs miktarlarının enflasyon oranıyla örtüşmediği de herkesçe bilinen bir gerçektir. Artık burs miktarının zamlanmasını konuşmamız gerekirken öğrenciler olarak çok kırılgan ekonomik yapı içerisinde eriyip giden 2 aylık burslarımızın derdine düşmek zorunda kalıyoruz.

TDP Gençlik Örgütü olarak herkese hatırlatmak isteriz: Kötü yönetim kader değildir, 23 Ocak’ta gençler, kadınlar, erkekler el ele vererek bu eski zihniyeti ve temsilcilerini evlerine göndereceğiz. Bu düzeni değiştireceğiz!