  • BIST 1.475,790
  • Altın 486,26
  • Dolar 8,2780
  • Euro 9,7900
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

TDP Gençlik Örgütü’nden Bir Heyet CTP Gençlik Örgütü'nü ziyaret etti

» »
TDP Gençlik Örgütü Genel Başkanı Arda Çileker ile Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Ezgi Özyiğit, Tuğdem Berksel ile Ergün Bey’den oluşan bir heyet CTP Gençlik Örgütü’nü ziyaret ederek Genel Başkan Enver Gürkan Tekiner başkanlığındaki heyetle görüştü.
TDP Gençlik Örgütü’nden Bir Heyet CTP Gençlik Örgütü'nü ziyaret etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü Genel Başkanı Arda Çileker ile Merkez Yönetim Kurulu Örgütlenme ve Sosyal İşler Sekreteri Ezgi Özyiğit, Mali İşler Sekreteri Tuğdem Berksel ile Siyasi, Hukuki İşler ve Eğitim Sekreteri Ergün Bey’den oluşan bir heyet Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü’nü ziyaret ederek Genel Başkan Enver Gürkan Tekiner başkanlığındaki heyetle görüştü.

TDP Gençlik Örgütü’nün bir süredir Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum ve Türkiye’deki siyasi partilerin gençlik yapılanmalarını kapsayan tanışma ziyaretleri çerçevesinde gerçekleştirilen görüşmede, Başkan Tekiner’in yanısıra CTP Gençlik Örgütü'nden Kaan Samiöz, Tufan Vudalı, Reşit Çakıcısoy, Direnç Berksel, Çağın Nevruz Özsoy da bulundu.

         Görüşmede, başta gençlik sorunları olmak üzere, gündemdeki konularla ilgili görüş alışverişinde bulunulurken, özellikle çevre sorunları ve UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin vatandaşlık uygulamaları derinlemesine konuşuldu. Örgütler her iki konuda da önümüzdeki süreçte ortak neler yapılabileceği ile ilgili olarak çalışma komitesi dahil diğer tüm alternatifleri kendi merkez yönetim kurullarında görüşme kararı aldılar.

Görüşmede ayrıca 2 devletli çözüm modeli gibi bugünkü konjonktürde kabulü mümkün olmayan ve Kıbrıs Türk toplumunu dünyadan daha da koparacak siyasetlere onay vermelerinin mümkün olmayacağı görüşünü de ileten TDP Gençlik Örgütü heyeti, Kıbrıs’ta iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı bir federal çözüm gerçekleşinceye değin, buna inanan herkesle, her örgütle işbirliğini büyütmeye hazır olduklarını da vurguladı.

TDP Basın Bürosu

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ava kapalı bölgede yakalandılar06 Eylül 2021 Pazartesi 11:40
  • Amcaoğlu: Bugün saat 12.00’de kriz komitesi Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda toplanacak06 Eylül 2021 Pazartesi 11:25
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Kütahya Valisi Çelik ve Kütahyalı iş adamlarıyla yemekli toplantıda bir araya geldi06 Eylül 2021 Pazartesi 11:22
  • Erhürman: Alım gücü fena halde düştü ama asgari ücret hala meçhul06 Eylül 2021 Pazartesi 11:03
  • Irkad Mağusa Belediye Meclisi’nden istifa etti06 Eylül 2021 Pazartesi 10:58
  • El-Sen: Çalışanların alın teri olan Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı primlerinin yatırılmaması kabul edilemez ve suçtur06 Eylül 2021 Pazartesi 10:51
  • Cemil Sarıçizmeli: ‘Mehmetçik İmar Planı Tasarısı’ Birleşik Kurul’da görüşülmeli06 Eylül 2021 Pazartesi 10:43
  • Bakanlar Kurulu toplandı06 Eylül 2021 Pazartesi 10:09
  • KTÖS, “Okulların İhtiyaç Analizi Raporu” sonuçlarını paylaştı06 Eylül 2021 Pazartesi 10:02
  • Yolcular adapass.gov.ct.tr adresinden alacakları QR kodu ile adaya giriş yapacak06 Eylül 2021 Pazartesi 09:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti