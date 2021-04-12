TDP Gençlik Örgütü’nün #BirZamanlarKıbrıs paylaşım serisi yoğun ilgi görüyor

Toplumcu Demokrasi Partisi Gençlik Örgütü’nün başlattığı #BirZamanlarKıbrıs paylaşım serisi yoğun ilgi görüyor. Dönem fotoğrafları, video ve metinlerle desteklenen paylaşımlar geçmişten günümüze hem Kıbrıs Türk toplumu, hem de Kıbrıs Rum toplumunun yaşadığı acılara dikkat çekmekte.

Tüm Kıbrıslıların geçmişte çeşitli dönemlerde acılar yaşadıkları belirtilen açıklamada, adanın geleceğinin ve yeniden birleşmesinin, geçmişte yaşananları unutmadan, iki toplumun yapılanları karşılıklı kabullenmesi ve affetmesinden geçtiğine vurgu yapıldı.

TDP Gençlik Örgütü tarafından paylaşılan ve Bir Kıbrıslı Rum’un Kıbrıslı Türk arkadaşları ile ilgili olarak “Pırlanta gibi insanlardı. Bahçelerimiz vardı, Türklerle komşuyduk” sözlerinin yer aldığı video 500 binden fazla erişim, 1000’i (Bin) aşkın paylaşımla yoğun ilgi gördü.

Son görselde Dr. Fazıl Küçük’ün halkın içinden bir fotoğrafını kullanan TDP Gençlik Örgütü’nün #BirZamanlarKıbrıs serisi devam ediyor.