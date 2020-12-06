TDP Gençlik Örgütü:Öğrencisine 1700 TL burs veren devlet 2 bin 225 TL karantina ücreti istiyor!

Toplumcu Demokrasi Partisi Gençlik Örgütü, Change.org üzerinden bir imza kampanyası başlatarak, öğrencisine 1700 TL burs veren devletin 2 bin 225 TL’lik karantina ücreti istemesini kabul etmediklerini duyurdu.

Toplumcu Demokrasi Partisi Gençlik Örgütü, Change.org üzerinden bir imza kampanyası başlatarak, öğrencisine 1700 TL burs veren devletin 2 bin 225 TL’lik karantina ücreti istemesini kabul etmediklerini duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yurt dışında eğitim gören öğrencilerimizin karantina ücretlerinin kendileri tarafından karşılanması kararını TDP Gençlik Örgütü olarak kabul etmemiz mümkün değildir!

Birleşik Krallık ve diğer üçüncü dünya ülkelerinde eğitim gören ve Noel dönemi okulların kapanmasıyla ülkelerine dönecek öğrenci arkadaşlarımız dövizin durumu ve pandemi koşulları dikkate alındığında bu karar altında ezilmişlerdir. Dileriz ve umarız ki, bu hatadan dönülsün; bunun için TDP Gençlik Örgütü her türlü işbirliğine açıktır ve mücadeleyi büyütmekte kararlıdır.

Daha önce otel ve casinolara sağlanan imtiyazlar dikkate alındığında devletin kendi çocuklarına bu konuda yanıt vermesi zaruridir!”

Kampanyayı imzalamak için tıklayın.