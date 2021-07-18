TDP Gençlik :Tatar gücünü ve meşruiyetini kendi toplumundan değil deniz ötesinden alıyor

İşte açıklama;

Türkiye medyasına verdiği demeçte sol kesimi düşmanlaştıran ve ötekileştiren kelimelerle, kendi toplumu için korkusuzca varoluş mücadelesi verenleri ihanet ile suçlayan Tatar'ın, birilerine yaranmak uğruna haddini aşan cümleler sarf ettiğine üzüntü ile şahit oluyoruz.

Korkak ve biatçı bakış açıları ile vatana ve topluma ihanet edenlerin kendileri olduğu apaçık ortadadır.

Bu toplumun aklı ile dalga geçme küstahlığı gösterenler emin olsunlar ki ağızlarından çıkanı kulaklarının duymasına engel olan korkaklıkları ile tarih sahnesinde anılacaklardır.

Gücünü ve meşruiyetini kendi toplumundan değil de deniz ötesinden alan Tatar'ı içinde bulunduğu akıl tutulmasından uyandıracak olan Kıbrıs Türk toplumunu ortak mücadeleye davet ediyoruz!