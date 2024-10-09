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TDP Genel Başkanı Çeler’den erken seçim çağrısı

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçimi sürecinde yaşananlara işaret ederek Başbakan Ünal Üstel'e erken seçime gitme çağrısında bulundu.
TDP Genel Başkanı Çeler’den erken seçim çağrısı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçimi sürecinde yaşananlara işaret ederek Başbakan Ünal Üstel'e erken seçime gitme çağrısında bulundu.

Çeler, TDP Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamasında, Başbakan Ünal Üstel’in  başkalarını suçlayacağına gecikmeden erken seçim kararı alması gerektiğini savundu.

Çeler, ülkede pek çok sıkıntı bulunduğunu, bu sıkıntılarla ilgilenmek yerine toplumu Meclis Başkanlığı seçimleri ile meşgul etmenin doğru olmadığını kaydetti.

Meclis Başkanlığı seçimi sürecinde yaşananları “rezalet" olarak niteleyen , yaşananların  toplum iradesine bağlı yönetimin ne kadar önemli olduğunun göstergesi olduğunu kaydeden Çeler, “Meclis’in de hükümetin de toplum iradesine dayalı olması hayatidir” dedi. Çeler, Meclis ve hükümetin toplum iradesini yansıtmadığı sürece, nisap sorununun çözülemeyeceğini, Meclis Başkanlığı seçiminde yaşanan sıkıntıların tekrar yaşanacağını, ülke yönetiminde de ilerleme kaydedilemeyeceğini belirtti.

Hükümet ortaklarını “koltuk sevdalısı, halktan kopuk ve doldurdukları makamların ciddiyetini kavrayamamakla” eleştiren Çeler, Meclis Başkanlığı sorunu çözülse dahi erken seçime gidilmesi gerektiğini belirtti.

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