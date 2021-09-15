TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit Açıklamalarda Bulundu

Özyiğit: “Arıklı ve Yönetim Kurulu Hem Suç İşlemeye Hem de Halkı Zehirlemeye Devam Ediyor“

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun göreve geldikleri günden beridir ülkeye ihalesiz ve teknik şartnamelerdeki limit değerlerine uygun olmayan kalitesiz yakıt getirtmekle hem suç işlemeye hem de halkı zehirlemeye devam ettiklerini vurguladı.

Satın alınan yakıt içerisinde bulunan deniz suyuna on binlerce dolar ödendiğini, yakıtın kullanılmış motor yağı içerdiğini, kalitesiz yakıt satın alındığını aylardan beridir dile getirdiklerini söyleyen Özyiğit buna karşın Bakan Arıklı ile Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun gelen akaryakıtın tahlil sonuçlarını ısrarla sakladıklarını belirtti. Özyiğit, “Ne kadar saklanmaya çalışılırsa çalışılsın, gelen yakıtın kriterlere uygun olmadığı ortadadır. Hem kriter dışı yakıt getirmekle, hem de kriter dışı yakıt getiren şirkete ceza kesmemekle çifte suç işlenmektedir” dedi.

“Şartnameyi Kirli Yakıt Alımına Göre Değiştirdiler”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit bugüne kadar ülkeye ihalesiz limit değerlerinin üzerinde kimden alındığı belli olmayan kirli ve tehlikeli yakıt getirilmesine olanak sağlayanların, şimdi de ihale ile adrese teslim yakıt alınmasına olanak sağlamak için teknik şartnameyi değiştirerek kirli yakıtın alınmasına kılıf hazırladıklarını kaydetti.

Ülkeye getirilen yakıtla ilgili yaşananların sürpriz olmadığını, bunların yaşanabileceğini çok önceden ortaya koyduklarını anımsatan Özyiğit, “İhalesiz yakıt alımı yöntemi ile alınan yakıtın kalitesiz olabileceğini, opsiyon belgesi aranmayan yakıtın kimin yakıtı olduğunun bilinmemesinin kaçak petrol ticareti gibi olayları gündeme getireceğini aylar öncesinden ortaya koymuştuk. Gelinen aşamada kamuoyuna yansıyan ilişkiler ağı haklılığımızı ortaya çıkarmıştır” dedi.

“Yargıya Başvuracağız”

TDP olarak hukukçular ile çalışma içinde olduklarını belirten Özyiğit, çok kısa süre içerisinde kamu görevini kötüye kullanan ve halk sağlığını tehlikeye atanlarla ilgili yargı yoluna başvuracaklarını açıkladı.

İhalelere sahte belge sunan TPİC’den ihalesiz alım için her türlü çabayı gösteren, kalitesiz yakıt nedeniyle halkın zehirlenmesine neden olan ve şartnamede belirlenen kriterlere uymayan şirkete ceza kesmeyen Arıklı’nın tüm bunların hesabını hem halkın vicdanında, hem de hukuk önünde vermesi gerektiğini kaydeden Özyiğit, “Yapılan yanlışlardan ve işlenen suçtan sadece Arıklı değil hükümet de sorumludur. Bugüne kadarki tüm uyarılarımıza rağmen başta Başbakan Ersan Saner ve diğer kabine üyeleri de sessiz kalarak tüm yapılanlara ortak olmuşlardır ve en az suçu işleyen kadar sorumludurlar” dedi.

“Özgür Basın Susturulamaz”

Bakan Arıklı’nın yapılan icraatları gündeme taşıyan her sesi kısmaya ve basın kuruluşlarını sindirmeye yönelik bir anlayış içinde olduğunu da belirten Özyiğit “Özgür basının, halkın haber alma hakkı için yaptığı çalışmalardan, haberlerden niye rahatsız oluyorsunuz. Siz ortaya konan iddialara gerekli cevapları vermeyeceksiniz, sonra da bunları gündeme getiren basını susturmaya çalışacaksınız. Bu kabul edilebilir bir yönetim anlayışı değildir” dedi.