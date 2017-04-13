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TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, DAÜ-Bir-Sen’in yeni yönetimini kabul etti...

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TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, DAÜ-Bir-Sen’in yeni yönetimini kabul etti...
TDP’de gerçekleşen DAÜ BİR-SEN eş başkanı Buğu Sümen Cohar, kısa bir süre önce gerçekleştirdikleri Genel Kurul’un ardından yeni yönetim olarak siyasi partilere nezaket ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ziyaretlerinde DAÜ ve DAÜ yasası hakkında fikir alışverişinde bulunmak istediklerini ifade eden Cohar, yükseköğrenimdeki kaliteyle ilgili de görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

DAÜ BİR-SEN’in diğer eş başkanı Kazım Hakverdi de, DAÜ yasasıyla ilgili destek beklediklerini söyleyerek artık öğrenci ve üniversite sayısıyla birlikte eğitimdeki kalitenin de daha ciddi şekilde ele alınması gerektiğini belirtti.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ise, DAÜ BİR-SEN’in yeni yönetimine başarılar dileyerek, DAÜ yasasının mutlaka çıkması gerektiğini vurguladı.

Özyiğit, her gelen hükümetin DAÜ yasasının sözünü verdiğini ancak DAÜ’ye kendine göre bir yönetim anlayışı yerleştirerek görevden ayrılırken bulduğu gibi bıraktığını söyledi.

DAÜ’nün sürekli keyfi ve usulsüz uygulamalara maruz kaldığını ileri süren Özyiğit, üniversitelerin rant kapısı gibi farklı sıfatlarla anılmaması gerektiğini kaydetti.

Üniversitelerin toplumu hem ülke içinde hem de dışında gururla temsil edebilecek durumda olması gerektiğini belirten Özyiğit, “O nedenle yükseköğretim yasası çok önemliydi. Cumhurbaşkanı geri gönderdi ancak meclis yeniden aynı şekilde geri gönderdi. Ancak biz imzalanan bu yasayı önümüzdeki hafta Anayasa mahkemesine taşıyacağız” dedi.

Yüksek öğrenimin siyasilere endeksli bir noktada olmaması gerektiğini yineleyen Özyiğit, DAÜ’nün de şefaf, demokratik, özerk, hesap verebilir bir anlayışla yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Son dönemlerde yine DAÜ’ye usulsüz istihdamlar yapıldığıyla ilgili duyumlar aldıklarını dile getiren Özyiğit, “kabul etmeseler de UBP-DP hükümeti baskın şekilde her yerde seçim hazırlığı, seçim istihdamı yapıyor” dedi.

Özyiğit, hükümetin attığı imzaların, istihdamların fütursuzca bir seçim hazırlığının kanıtı olduğunu savunarak, DAÜ yasasının kendileri için olmazsa olmaz olduğunu eğer seçimlere kadara yasa yapılmazsa TDP’nin ilk hükümete gelmesiyle bu yasanın geçirileceği sözünü verdi.

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