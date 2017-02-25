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TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit YÖDAK Değişiklik Yasa Tasarısını değerlendirdi

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TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit YÖDAK Değişiklik Yasa Tasarısını değerlendirdi
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nun (YÖDAK) mutlaka özerk ve bağımsız olması gerektiğini vurguladı.

TDP: "YÖDAK, Özerk ve Bağımsız olmalı"

                        UBP-DP tarafından hazırlanan YÖDAK Değişiklik Yasa Tasarısı’nın, YÖDAK'ı Eğitim Bakanlığına bağlı bir kurum haline getirerek siyasallaştırmaya yönelik olduğuna dikkat çeken Özyiğit, yükseköğretimin geliştirilmesi için kurulan bir kurumun özerk olması gerekirken, tam tersine siyasallaştırılmak istenmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

            YÖDAK'ı siyasallaştırmayı amaçlayan Yasa Tasarısı'nın Cumhurbaşkanlığı temsilcileri ve üniversite temsilcileri tarafından reddedilmesine rağmen, UBP-DP hükümetinin bu konuda ısrar ettiğini belirten Özyiğit, "Hükümet , bağımsız ve özerk bir YÖDAK yaratılmasından niye korkmaktadır. UBP ile DP'nin eğitim vizyonu bu mudur?" diye sordu.

            Sayıştay ve Ombudsman gibi bağımsız, özerk bir yapıya sahip olması gereken YÖDAK'ın geçmiş dönemdeki başkanın karar ve uygulamaları neticesinde çok tartışıldığını, bağımsızlığının sorgulandığını anımsatan Özyiğit, "YÖDAK'la ilgili düzenleme yapılacaksa, bu çalışma kurumun siyasallaştırılması için değil, daha etkin, adil, şeffaf bir konuma getirilmesi için yapılmalıdır" ifadelerini kullandı. 

            TDP olarak YÖDAK'ı siyasileştirmek amacıyla atılacak adımlara karşı olduklarını belirten Özyiğit, YÖDAK'ın bağımsızlığını ve özerkliğini savunmakta kararlı olduklarını ifade etti.    

"Merkezi Sınav Sistemi"

            TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkedeki üniversitelere yerel öğrenci alımı için tüm üniversiteleri kapsayacak, objektif bir şekilde hazırlanacak Merkezi bir Sınav Sistemi öngörmekte olduklarını belirtti. Özyiğit, ayrıca üniversitelerimizde eğitim kalitesinin artırılması için standardizasyon çalışması yapılması gerektiğini de kaydetti. 

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