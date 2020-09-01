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TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in 1 Eylül Mesajı

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“Dünyanın Savaşa ve Acıya Değil, Barışa ve Huzura İhtiyacı Var”
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in 1 Eylül Mesajı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, tüm halkların barış içinde yaşayacağı, kardeşliğin, dostluğun hakim olduğu bir Kıbrıs ve dünya özleminde olduklarını belirtti.

1 Eylül’ün ‘Barış Günü’ olarak kabul edilmesinin üzerinden onca yıl geçmesine rağmen, dünya genelinde maalesef çatışma ve şiddetin durmadığını, acı, gözyaşı ve ölümlerin sürdüğünü belirten Özyiğit, Dünyada milyonlarca insanın yaşam endişesi içinde olduğunu, binlercesinin ise şiddet ve savaş nedeniyle yaşamını yitirdiğini kaydetti. Özyiğit, “Dünyanın acı, gözyaşı ve şiddete değil, sevgiye, barışa, huzura ve bu yönde mücadeleye ihtiyacı vardır” dedi.

“Arzu ve beklentimiz federal çözüme giden sürecin hızlanmasıdır”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, BM Genel Sekreteri’nin seçimlerin ardından ilk olarak gayrı resmi 5’li bir toplantıda taraflarla buluşacağını, uzlaşı sağlanması halinde de resmi toplantıların başlayacağını anımsatarak, arzu ve beklentilerinin Federal çözüme giden sürecin hızlanması olduğunu kaydetti.

Çözümün temelinin de 11 Şubat 2014 belgesi ve 30 Haziran 2017 Guterres çerçevesinde belirtildiği gibi, 2 bölgeli, 2 toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federal bir çözüm olduğunu vurgulayan Özyiğit, Kıbrıs’taki tüm barışseverlerin, barış gönüllülerinin sürece desteğinin her zamankinden çok daha önemli ve anlamlı olduğunu vurguladı.

Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge tartışmaları üzerinden bugünlerde yeniden artan gerilimin de Kıbrıs’ta bir çözümün gerekliliğini ortaya koyduğunu belirten Özyiğit, bu ortak zenginliklerin gerginlik değil işbirliğine hizmet etmesi gerektiğini, bunun yolunun da diyalogdan geçtiğini ifade etti.  

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