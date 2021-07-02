TDP Genel Başkanı Özyiğit: “Kesintilerin Nedeni Sn. Arıklı’dır”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın Kıbrıs Türk Toplumu’nun en önemli öz varlıklarından biri olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunu (Kıb Tek) bilerek ve isteyerek batırarak özele devretmenin zeminini hazırladığını vurguladı. Arıklı’nın göreve geldiği günden itibaren bu amaç için uğraş verdiğinin çok açık ve net olduğunu belirten Özyiğit, ilgili tüm paydaşlarla birlikte buna izin vermeyeceklerini belirtti.

Yaşanmakta olan elektrik kesintilerinin nedeninin de yatırımların zamanında yapılmamış olması yani yedek güç eksikliği olduğunu belirten Özyiğit, görev ve sorumluluğunu yapmayan Arıklı’nın şimdi de ihalesiz alım için Bakanlar Kurulu’ndan Kanun Gücünde Kararname çıkarttığını ifade etti.

Müdahalelerle ve pazarlıklarla kurulan UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin her bakanlığının ayrı hükümet gibi davrandığını, isteyenin istediğini yaptığını belirten Özyiğit, “Şu çok iyi bilinsin ki Kıb Tek’i batağa sürükleyen bu tutumdan başta ilgili bakan ve başbakan olmak üzere tüm hükümet sorumludur. Zaten bu hükümet artık bitmiş durumdadır. Görevde kaldıkları her gün bu toplumun geleceğinden çalmaktadırlar” dedi.

“Arıklı, Enerjide Özele Bağımlılığı Artıracak Bir Anlayışta”

TDP Başkanı Özyiğit, muhalefette olduğu dönemlerde enerji alanına yatırım yapmak isteyen kesimleri lobici ilan eden, bakan olduktan sonra da yatırım yapmaktan ısrarla kaçınan, ihaleleri yap-boz tahtasına çevirerek zamana oynayan Arıklı’nın ülkede enerji alanında özele olan bağımlılığı artıracak bir anlayışta olduğunu ilk günden beri söylediklerini belirtti.

Son yakıt ihalesinde yaşananların Arıklı’nın ne yapmak istediğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Özyiğit, iddialar ve şaibelerin olduğu, dahası Merkezi İhale Komisyonu tarafından açıklanmayan ihalenin Bakan tarafından duyurulduğunu belirtti ve “Bu neyin heyecanı sayın Arıklı?” diye sordu

Yakıt ihalesini alan firmanın MİK’e sunduğu, “ihalenin teknik şartnamesinde sunulmakla zorunlu (Z) olduğu belirtilen, yakıtın evsafa uygunluk taahhüdü, hangi firma ve rafineri üzerinden temin edileceği, akaryakıt sağlayıcı firmaların yazılı belgelerini yani “opsiyon belgesini”, ayrıca rafineri ile ne kadar zaman için anlaştıklarını gösteren belgelerin şaibeli çıktığını belirten Özyiğit, “Ortada bu kadar iddia ve şaibe varken, MİK ihale sonucunu açıklamamışken Sn. Arıklı’nın hem şaibe ve iddialar karşısında sessiz kalması, hem de alelacele açıklama yapması çeşitli soru işaretlerine neden olmaktadır” dedi.

Yaşanan gelişmeler ortadayken Bakan Arıklı’nın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, ihalede aranan opsiyon belgesinin gereksiz olduğunu belirterek, direk rafineri yerine Akdeniz’de gezen yakıt dolu tankerlerden düşük fiyata yakıt alınmasını savunduğunu anımsatan Özyiğit, Akdeniz’de yakıt dolu yüzen gemilerin çoğunluğunun Suriye’den çalınan petroller olduğu yönündeki iddialara dikkat çekerek, KIB-TEK’in adının kaçak petrol ile anılacak en ufak bir ihtimale bile sebebiyet verilmemesi gerektiğini kaydetti.

“Yolsuzluk Söylemini Kurumu İtibarsızlaştırmak İçin Kullanıyor”

TDP Başkanı Özyiğit, kuruma yatırım yapmayan Arıklı’nın diğer yandan sürekli olarak yolsuzluk ve usulsüzlüklerden bahsettiğini ancak bunlarla ilgili de somut atmadığını vurguladı. “Arıklı bu konuda samimi olsaydı, hakkında sürekli usulsüzlük haberleri çıkan, Başbakanlık Denetleme Kurulu tarafından Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda “yetki aşımı ve usulsüz ödeme” tespit edilen ve hakkında Sayıştay Raporları bulunan kurum müdürü ile çalışmakta ısrar etmezdi” diyen Özyiğit, “TDP olarak yolsuzlukla mücadeleye destek olacağımızı defalarca açıklamamıza rağmen Arıklı’nın esas amacının yolsuzlukla mücadele değil, kurumu itibarsızlaştırarak özelleştirmenin önünü açmak olduğu anlaşılmıştır” dedi.

“Kesintilerin Nedeni Sn. Arıklı’dır”

4’lü hükümet dönemi Yönetim Kurulu tarafından çift yakıtlı jeneratöre göre idari ve teknik şartname hazırlandığını, ardından da uluslararası ihale kararı alındığını anımsatan Özyiğit, o dönem buna en çok itiraz edenlerin başında Arıklı geldiğini kaydetti. Bugün yaşanan elektrik kesintilerinin nedeninin bu yatırımların yapılmamış olması yani yedek güç eksikliği olduğunu belirtti. Jeneratörlerin devre dışı kalmasının esas nedeninin de bakım ve onarım için Arıklı tarafından zamanında ihaleye çıkılmaması olduğun belirten Özyiğit, görev ve sorumluluğunu zamanında yapmayan Arıklı’nın şimdi de ihalesiz alım için Bakanlar Kurulu tarafından Kanun Gücünde Kararname çıkarıldığını ifade etti.

“Hem, Çalışanlar, hem bölge Halkı Hem de Doğa Zehirleniyor”

Cemal Özyiğit Teknecik’te son dönemde ‘ekonomik olsun’ diye yakıt altı ürün, yani slaç yakılmaya başlandığını, bunun sonucu olarak da emisyon oranlarının daha da kötüleştiğini belirterek, bu şekilde hem çalışanların, hem bölge halkının hem de doğanın maalesef daha çok zehirlendiğini belirtti.