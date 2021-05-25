TDP Genel Başkanı Özyiğit: Kutlu Adalı Cinayetini Unutturmayacağız

TDP'nin Genel Başkan Cemal Özyiğit imzasıyla yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Kutlu Adalı cinayeti, uluslararası uyuşturucu ticareti ve kara para aklama konularıyla ilgili Başsavcılık ve Polis Genel Müdürlüğünü göreve davet ediyorum . Hükümet bu konuda adım atmalı, ilgili kurumlar da gereğini yapmalıdır.
Bu hepimizin sorumluluğundadır. Bizler bu sorumluluğu almaktan kaçınmayacağız, unutturmayacağız, takipçisi ve baskı unsuru olacağız.”
May 25, 2021
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