TDP Genel Başkanı Özyiğit: Kutlu Adalı Cinayetini Unutturmayacağız

Toplumcu Demokrasi Partisi resmi twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla hükümeti bir kez daha Kutlu Adalı Cinayeti ile ilgili adım atmaya çağırdı.

TDP'nin Genel Başkan Cemal Özyiğit imzasıyla yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Kutlu Adalı cinayeti, uluslararası uyuşturucu ticareti ve kara para aklama konularıyla ilgili Başsavcılık ve Polis Genel Müdürlüğünü göreve davet ediyorum . Hükümet bu konuda adım atmalı, ilgili kurumlar da gereğini yapmalıdır.

Bu hepimizin sorumluluğundadır. Bizler bu sorumluluğu almaktan kaçınmayacağız, unutturmayacağız, takipçisi ve baskı unsuru olacağız.”