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TDP Genel Başkanı Özyiğit: Kutlu Adalı Cinayetini Unutturmayacağız

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Toplumcu Demokrasi Partisi resmi twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla hükümeti bir kez daha Kutlu Adalı Cinayeti ile ilgili adım atmaya çağırdı.
TDP Genel Başkanı Özyiğit: Kutlu Adalı Cinayetini Unutturmayacağız

TDP'nin Genel Başkan Cemal Özyiğit imzasıyla yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Kutlu Adalı cinayeti, uluslararası uyuşturucu ticareti ve kara para aklama konularıyla ilgili Başsavcılık ve Polis Genel Müdürlüğünü göreve davet ediyorum . Hükümet bu konuda adım atmalı, ilgili kurumlar da gereğini yapmalıdır.

Bu hepimizin sorumluluğundadır. Bizler bu sorumluluğu almaktan kaçınmayacağız, unutturmayacağız, takipçisi ve baskı unsuru olacağız.”

 

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