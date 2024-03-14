TDP Genel Başkanı Zeki Çeler: “Muhalefet ‘muhalefeti’ eleştirmemeli”

Toplumsal Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, “CTP’nin mecliste başarılı olup olmadığı hakkında eleştiri hakkım yoktur benim… Toplum yapar bunu ve sandığa yansıtır. Böyle düşünüyorum” dedi.

Katıldığı tv programında konuşan TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, “Muhalefet, muhalefeti eleştiremez. Toplum muhalefeti eleştirebilir… CTP’nin mecliste başarılı olup olmadığı hakkında eleştiri hakkım yoktur. Toplum yapar bunu ve sandığa yansıtır ben buna inandığım için yorum yapmayı kendimde bulmuyrum. Ben hükümeti eleştirmenin doğru olduğunu düşünüyorum…” dedi.