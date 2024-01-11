TDP Genel Başkanlığı için tek aday Zeki Çeler!

TDP kurultayının 25 Şubat 2024 tarihinde yapılması planlanırken, şu an için Zeki Çeler haricinde başka bir Genel Başkan adayı bulunmuyor.

Toplumcu Demokrasi Partisi’nde (TDP) kurultay heyecanı yaşanıyor… TDP olağan kurultayının 25 Şubat 2024 tarihinde yapılaması planlanıyor.

TDP'DE ESAS KURULTAY 25 ŞUBAT'TA YAPILACAK

Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ‘Gündem’ adlı programda Ulaş Barış’ın sorularını yanıtlayan TDP Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Özkunt, “17 Şubat’ta kurultayımız var. Fakat genelde ilk kurultayda nisap sağlanamaz. O yüzden esas ve büyük kurultayımızı 25 Şubat olarak belirledik” dedi.

TDP Genel Başkan Yardımcısı Özkunt, partideki önemli ve toplum tarafından kabul görmüş isimlerin elini taşın altına koyduğunu, kurultay hazırlıklarına da başladıklarını söyledi.

TDP’nin yeni dönem için çok iddialı ve ciddi hazırlıklar içinde olduğunu kaydeden Özkunt, “Daha güçlü bir yapıya evrilmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

TEK ADAY ZEKİ ÇELER

Özkunt, şu an Genel Başkanlık için tek adayın Zeki Çeler olduğuna vurgu yaparak, “Zeki Çeler ile yakın iş birliği içinde çalışıyoruz” diye konuştu.

Zeki Çeler’in geçmişte TDP’den milletvekilliği ve Bakanlık yapmış değerli bir insan olduğuna dikkat çeken Özkunt, “Çalışmalarımız devam ediyor” açıklamasında bulundu.