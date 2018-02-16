TDP Genel Sekreteri Asım İdris Eğitim Bakanlığı müsteşarı oluyor

Milli Eğitim ve kültür Bakanlığı Müsteşarlığına Eğitimci Asım İdris atandı. Asım İdris atama haberini doğruladı

Hükümetin güvenoyu almasıyla birlikte, bürokrat atamaları da belli olmaya başladı.

En dikkat çekici dikkat çekici atamalardan biri eğitime.

Milli Eğitim ve kültür Bakanlığı Müsteşarlığına Eğitimci Asım İdris atandı. Asım İdris atama haberini doğruladı.

İmza prosedürü 1-2 gün içinde tamamlanacak ve İdris'in göreve başlayacak.

TDP Genel Sekreteri de olan Asım İdris, 18 yıldır eğitim alanında yöneticilik yaptı.

Son 10 yıldır özel bir kolejin Müdürlüğünü yürüttü.

Asım İdris, Sibel Siber Hükümeti döneminde Milli Eğitim, Gençlik ve spor Bakanlığı görevini üstlenmişti. Akademik çalışmaları da olan Asım İdris 2000 yılından itibaren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde Tarih dersleri verdi.

Asım İdris, ülkemizde eğitim sektörünün öne çıkan isimlerinden biri olarak görülüyor.

(kıbrıspostasi)