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TDP Genel Sekreteri Asım İdris; müdür,müsteşarlara değil çocuklara kahvaltı vereceğiz!

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TDP Genel Sekreteri Asım İdris; müdür,müsteşarlara değil çocuklara kahvaltı vereceğiz!
TDP Genel Sekreteri Asım İdris; müdür,müsteşarlara değil çocuklara kahvaltı vereceğiz!

TDP Genel Sekreteri Asım İdris yaptığı açıklamada, TDP iktidarında 5 yaş çocuklarına her sabah kahvaltı verileceğini açıkladı.

İşte o açıklama;

Bu gün eğitimi eleştirmeyelim diye düşünüyorum. Ne de olsa şu an herkes eğitimle ilgili konuşuyor. 
Bunun yerine bizim (TDP) iktidarımızda ne yapacağımıza bir örnek verelim.

5 YAŞ GRUBUNA ÜCRETSİZ KAHVALTI
Eğitim komitemizle yaptığımız çalışmalarda hükümete geldiğimizin birinci yılında, 5 yaş grubu yani "anasınıf" öğrencilerinin tümüne ücretsiz kahvaltı vereceğiz.

“Bunu kaynağını nasıl bulacaksınız?” sorusu gelecek hemen söyleyeyim.
Bizim ülkemizde her yaşın çağ nüfusu yaklaşık olarak 3000 kişidir. 5 yaş gurubundaki öğrencilerin yaklaşık 1000 kişisi özel okullara gitmektedir. Geriye yaklaşık 2000 kişi kalıyor. 2000 kişi için yaklaşık 170 gün kahvaltı verecekseniz. İhtiyacınız olan rakam 750000TL’dir. Bu rakama ulaşmak için de sadece bakanlık izaz ikram ve benzin harcamalarında yapılacak tasaruf yetecektir. Ayrıca bu miktar genel bütce içerisinde bulunamayacak bir rakam da değildir. Bu konuda alınabilecek sponsorluklar da olabileceiğini hesaba katmıyoruz. (Bakanlıkta görev yaptığım süre içerisindeki tecrübelerim bu miktarın bu kalemlerden sağlanabileceği yönündedir.)

TDP olarak siyasetimizin merkezinde insan vardır.
Doğal olarak da eğitim politikalarımızın merkezinde de öğrenci vardır.
Biz müdür ve müsteşarları yedirmek yerine, çocuklarımıza kahvaltı vermeyi tercih ediyoruz.

 

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