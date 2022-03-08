TDP Genel Sekreteri Atlı:  Toplumsal Cinsiyet Adaleti İçin Eylem Planı Hazırlanacak

Açıklamada "Toplumcu Demokrasi Partisi olarak, kadını güçlendirme odaklı, eylem planı oluşturacağımızı; toplumun da desteği ile bu eylem planını elbet bir gün hayata geçireceğimizi 8 Mart vesilesiyle sizlere duyururuz" denildi.

TDP Genel Sekreteri Mine Atlı'nın 8 Mart Mesajı:

Bir toplumun refah düzeyi ile kadının toplumdaki konumu, doğrudan doğruya bağlantılıdır. Eğer bir toplumda kadın temsiliyeti yüksek, gelir düzeyi eşit, kadının destek hizmetlerine erişimi mevcut, doğum hakkı gibi kadınları ilgilendiren haklar sağlanıyorsa, o toplum gelişmiş bir toplumdur.

Bu bağlamda Toplumcu Demokrasi Partisi olarak yürünecek çok uzun ve zorlu bir yolumuz olduğunu gözlemlemekteyiz.

Eğer ülkemizde her 3 kadından biri, insanın en çok güvende hissetmesi gereken yer olan evinde, korku ve tedirginlik hissediyorsa, %30 kotaya rağmen 50 kişilik meclisin sadece 11’i kadınsa ve bunların hiç biri Bakanlığa layık görünmüyorsa, kadınların sorumlu olduğu çocuk bakımı gibi...hizmetler sadece para karşılığı sağlanılıyorsa, bu ülkede toplumsal cinsiyet eşitliğinden bahsetmek mümkün değildir.

Kadın’ın yaşadığı, tüm mağduriyetleri gidermek için yasal düzenlemelerin yanında toplumsal dönüşüm de gerekmektedir. Örneğin, kadınların gece kulüplerinde ölü bulunduğu, uluslararası raporlarda ‘insan ticareti cenneti’ olarak tanımlanan ülkemizde hala kapsamli bir ‘İnsan Ticareti’ yasasının olmaması... Günde yaklaşık 3 kadının, polis’e şiddet nedeniyle şikayette bulunduğu ülkemizde hala bir ‘Ev İçi Şiddet Yasası’nın olmaması...

Ülkemizde hala kadının rolünü güçlendirecek, toplumsal cinsiyet adaletini sağlamak adına geçmesi beklenen onca yasa, düzenlenmesi gereken yüzlerce yasa maddesi dururken, enerji ve kaynaklarımızı ‘çalıştay’ başlıklarıyla ‘seven kadın tahammül edendir!’ gibi çağ dışı dayatmalar yaparak harcayamayız.

Toplumcu Demokrasi Partisi olarak, kadını güçlendirme odaklı, eylem planı oluşturacağımızı; toplumun da desteği ile bu eylem planını elbet bir gün hayata geçireceğimizi 8 Mart vesilesiyle sizlere duyururuz.

Eylem Planımızı bu ülkede kadını tanıyan, kadınlarla çalışan, kadınların yaşadığı tüm engelleri birebir deneyimleyen, halkımızla birlikte oluşturacağız. LTB Sığınma evi modeli gibi değerli modellerle, sanitasyon ürünlerindeki vergilerden, iş yerlerinde uygulanan ayrımcılığa kadar, tam gün eğitim ve ücretsiz ara öğünlerine kadar, kadın yaşamında hayata dokunacak her adımı irdeleyecek, nasıl geliştireceğimize dair somut bir yol haritası çizeceğiz.

Eşitlik, adalet ve özgürlük ilkelerini benimsemiş bir parti olarak, bu ilkelerin kadınların yaşamlarında hissettikleri güne dek mücadelemiz devam edecektir. Hep birlikte.

İster mücadeleyi kutladığınız, ister bu mücadeleyi andığınız gün olsun, 8 Mart direnişi her daim hatırladığımız gün olsun.

Mine Atlı- TDP Genel Sekreteri