TDP Genel Sekreteri Hızal gelinen durumdan rahatsızız!

Koalisyon ortaklarından TDP Genel Sekreteri Hızal, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın Maliye Bakanlığı görevinden istifası ile sonuçlanan süreçten duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Hızal BRT’ye yaptığı açıklamada, TDP olarak bugün gelinen nokta ile ilgili bir toplantı yaptıklarını anımsatarak, yarın da bu noktadan sonra yaşanacak gelişmeleri de göz önüne alarak Parti Meclisi’nin durum değerlendirmesi yapacağını söyledi .

Yaşananlar karşısında değerlendirmelerinin sorulması üzerine de Halil Hızal, TDP olarak kendilerinin bugüne kadar hükümet protokolünde yazılanları uygulamaya çalıştıklarını; diğer ortaklar arasındaki sorunların bir süredir devam ettiğini ve gelinen aşamada hükümetteki durumdan rahatsız olduklarını ifade etti.

(BRT)