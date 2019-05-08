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TDP Genel Sekreteri Hızal: Halkın Partisi’ni anlamıyorum

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Halkın Partisi’nin hükümetten çekileceğini açıklamasının ardından, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Sekreteri Halil Hızal açıklama yaptı. Hızal, 30’uncu koalisyonun yolda oluğuna dikkat çekti.
TDP Genel Sekreteri Hızal: Halkın Partisi’ni anlamıyorum

Halkın Partisi’nin hükümetten çekileceğini açıklamasının ardından, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Sekreteri Halil Hızal açıklama yaptı. Hızal, 30’uncu koalisyonun yolda oluğuna dikkat çekti.

Hızal’ın açıklaması şöyle:

“Yarın akşam TDP Parti Meclisi sonrası açıklama yapılacak. Demek ki bir yerlerden telkinler geldi. Yani bu Halkın Partisi’ni anlamıyorum. UBP’nin yolsuzluklarını ortaya çıkarıyorlar, en temiz parti biziz diyorlar, ama şimdi koalisyon kuracaklar. Bu ülkede 45 yılda 29 koalisyon kuruldu, 30'uncu da yoldadır. Şimdiden hayırlı olsun”

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