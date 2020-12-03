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TDP Genel Sekreteri Hızal: TDP'nin bakanlıklarda herhangi bir ön şartı yok!

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TDP Genel Sekreteri Hızal: TDP'nin bakanlıklarda herhangi bir ön şartı olmadığını açıkladı.
TDP Genel Sekreteri Hızal: TDP'nin bakanlıklarda herhangi bir ön şartı yok!

TDP Genel Sekreteri Dr. Hızal: TDP'nin bakanlıklarda herhangi bir ön şartı olmadı!

DETAY Gazetesi'ne açıklamada bulunan TDP Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal  TDP'nin ortaya koyduğu ilkelerin bir çoğunu partilerin daha önce söyledikleri şeyler olduklarını belirtti.

DETAY ÖZEL HABER

Bu ilkelerin ısrarla MANİPÜLE edilerek ÖN ŞARTmış gibi gösterilmeye çalışıldığını oysa durumun böyle ollmadığını açıkladı. Ve bu konuda TDP'nin uzlaşmacı olduğunu ve herhangi bir sorun olmadığını aktardı.

Dr. Halil Hızal açıklamasında TDP'nin herhangi bir bakanlık konusunda bir ön şartı olmadığını. Bakanların teknokrat olması önerisine ise olumlu baktıklarını belirtti.

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