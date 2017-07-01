TDP Genel Sekreteri İdris: Bakanlığın beceriksizliği, gençleri mağdur etti

TDP Genel Sektereteri, Milli Eğitim Gençlik ve Spor eski Bkanı Asım İdris sosyal medya hesabından Eğitim ile ilgili açıklama yaptı.

İşte o açıklama;

Eğitim Bakanlığı'nın Bülen Ecevit Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi sınavlarındaki beceriksizliği 10'larca genci mağdur ederek üzdü.

Sınav sonlarını açıklayıp ardından bir saat içinde yanlışlık yapıldı gerekcesi ile iptal edip yeni liste açıklandı.

İlk listede sınavı geçen 10'larca öğrenci ikinci listede sınavı geçenler arasında yeralamadı.

Eğitim insan hayatı ile uğraşır. Bu alandaki her hata gençlerin hayatını etkiler. Bu yüzden bu şekildeki hatalar eğitimde kabul edilemez. Hata yapmamak için önceden tedbir alınmalıdır. Hata yapanlar da hatalarının bedelini ödemelidir.

Ama ne yazık bakanlığın yaptığı hatadan umutları kırılan gençler zarar görmüştür.

Bu olaylar da gösteriyor ki işin başında ehil insanlar olmaz ve üçlü kararname ile atanan işbilmez partizan müdürlerle eğitim idare edimeye çalışılırsa daha çok gencimizi böyle hatalara feda ederiz.