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TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt: Süratle Fakirleşiyoruz

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TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt: Süratle Fakirleşiyoruz
TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt: Süratle Fakirleşiyoruz

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Sekreteri Nevzat Özkunt yaptığı açıklamada, başarısız para politikasının bedelini Türkiye yanında ve artan oranlı bir etki ile Ülkemizde de istikrarsız bir ekonomi içinde sürekli fakirleşen halklar olarak ağır bir şekilde ödendiğine vurgu yaptı.

Türkiye, bankacılık sektöründe yabancı para+kur korumalı mevduat oranının %71,8'e ulaştığını, kur korumalı mevduat uygulamasının dolarizasyonu düşürmediğini, tam aksine artırdığına değinen Özkunt; dolar kurunun bugün 17.40 TL olduğuna dikkat çekerken, kur korumalı mevduat uygulamasının tam bir başarısızlık hikayesi olduğunu ifade etti.

Öte yandan mevduatı olmayan insanların, mevduatı olan insanlara ve bankalara TC hazinesi eliyle adil olmayan devasa kaynak aktarımının da büyük bir handikap olduğunu dile getiren Özkunt ; gerçek enflasyonun ve kur artışının %100'leri aştığı bu durumda bizim çıkış noktamızın protokolde belirtilenin aksine, süratle TL kullanımından vazgeçmemiz olduğunu belirtti.

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