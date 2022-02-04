TDP Genel Sekreterliği'ne Av. Mine Atlı seçildi
Bu akşam toplanan TDP Parti Meclisi, istifa ile boşalan Genel Sekreterlik ve MYK üyelikleri için seçim gerçekleştirdi.
Yapılan seçim sonrasında Av. Mine Atlı TDP'nin yeni genel sekreteri oldu.
TDP'de 23 Ocak seçimleri sonrasında Genel Başkan ve Genel Sekreter ile MYK alınan seçim sonuçları neticesinde istifa etmişti.
İşte TDP'de yeni seçilen MYK https://t.co/4jbFClJ7wE #DetayKibris #Kıbrıs #KKTC pic.twitter.com/SpN2pHSOLw— Kıbrıs Detay Haber (@kibrisdetay) February 4, 2022
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