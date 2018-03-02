TDP genişletilmiş bölge toplantıları başlattı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) genişletilmiş ilçe toplantıları başlattı. Güzelyurt'ta başlayan toplantıların ikincisi önceki akşam Girne'de devam ederken, toplantılar bu akşam Mağusa, ardından da diğer ilçelerde devam edecek. TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, TDP Milletvekili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler'in yanı sıra bazı MYK üyeleri ile İlçe Başkanları, ilçe yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantılar yoğun bir katılımla gerçekleşti. Gerek parti, gerekse hükümet ve görevde bulunan bakanlıkların çalışmaları ile ilgili bilgilerin verildiği toplantıda, özellikle üyelerin görüş ve düşünceleri dinlenerek, sorulara yanıtlar verildi.

TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit üyelerin görüş, öneri ve düşüncelerinin kendileri açısından önemli olduğunu belirterek, TDP'nin önümüzdeki dönemki yol haritasını tüm üyelerle birlikte belirlemek amacında olduklarını, genişletilmiş ilçe toplantılarının da bu açıdan önemli olduğunu vurguladı. Özyiğit "Mümkün olduğunca tüm ilçelerde üyelerimizi tek tek dinleyerek, görüş ve düşüncelerini dinleyip yetkili organlarımızda harmanlayarak ortak akılın ürünü kararlar alarak yolumuza çok daha emin adımlarla devam edeceğiz" dedi.

Konuşmasında hükümetin programı, amaç ve hedefleri ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Özyiğit, gerek kendilerinin görevde olduğu bakanlıklar gerekse hükümetin bütünündeki ortak hedefin toplumun yapısal sorunlarını çözerek, daha refah bir yaşam sağlamak olduğunu vurguladı.

Ülkede birçok sektörde ciddi sorunlar olduğunu ve koalisyon ortakları olarak yıllardır biriken bu sorunların çözümü konusunda kararlı bir duruşları olduğunu belirten Özyiğit, "Amacımız her alanda insanlarımıza dokunarak, yaşamlarını kolaylaştırmaktır. İşin zorluğunun farkındayız, ancak bu konuda son derece kararlıyız ve gereken adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

TDP Girne Milletvekili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de özellikle bakanlık çalışmaları hakkında bilgiler vererek, üyelerin görüş ve düşünceleri dinledi, sorulara yanıtlar verdi.