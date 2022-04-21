TDP: Gerçek Sorunumuz Demokrasi ve İrade

Toplumcu Demokrasi Partisi, gerçek sorunun DEMOKRASİ ve İRADE eksikliği olduğunu vurguladı.

İradesi elinden alınmış ve kendi topraklarında değersizleştirilmiş bir halkın olduğunu, halkın Cumhurbaşkanını kendi özgür iradesi ile seçemediğini, ne parti başkanını ne de hükümetlerini kendi belirleyemediğini belirtti.

TDP açıklamasında; Gizli kapaklı imzalanan bir ekonomik protokol sonrasında içinde direkt Türkiye yönetimi tarafından atanan bakanların olduğu hükümetin kısa sürede çöktüğünü, Türkiye yönetiminden direktifler alarak Cumhurbaşkanlığını yürütmeye çalışan bir Cumhurbaşkanının toplumumuzu yeni bir kaosa sürüklediğini, halkın bu hükümet veya bu ekonomik, toplumsal, siyasal alanlara baktığımızda oluşabilecek herhangi bir hükümetten toplum yararına bir beklentisinin olamayacağını belirtirken, “yönetmek bizim işimiz” sloganı ile %40 oy alarak hükümete gelen ve Kıbrıs Türk halkının iradesine sahip çıkamayan bir UBP’nin ülkemizdeki hiçbir soruna çözüm de üretemeyeceğini, üzerimizde sistemli bir şekilde yaratılan karmaşa ve toplumumuza pompalanan umutsuzluk ortamının perde gerisinde başımıza yeni çoraplar örüleceğinin görülmekte olduğunu ve Kıbrıs Türk halkının, kendinin özne olmadığı senaryoların içine çekilmeye çalışıldığına yer verdi.

Toplumcu Demokrasi Partisi tarafından, çözümsüzlüğe mahkum edilmiş ve uluslararası hukukun dışına itilmiş bir Ülkede kabile yönetimi anlayışı ile devam edilemeyeceği vurgulanırken, bu kaostan çıkış yolu ile çözüm önerilerini sıraladı.

TOPLUMCU DEMOKRASİ PARTİSİNİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:

1. Demokrasi ve irade güçleri bir an önce birlik sağlayıp Kıbrıs Türk halkının iradesine ve sorunlarına halkla birlikte sahip çıkacak politikaları geliştirmeli ve birlikte eylemliliği artırmalı

2. İrademizi geri almadıkça ve kendi kendimizi yönetme erkine ulaşmadıkça hiçbir sorunumuzun çözülemeyeceğinin bilincine varılmalıdır.

3. -Kıbrıs’ta çözüm ve barış umutlarının yeniden yeşertilmesi,

- Ekonomik krizin giderilmesi yönünde adımlar atılması,

- Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması,

- Pahalılığın ve fakirleşmenin önüne geçilmesi

- Adil, şeffaf ve hesap verebilir bir kamu yönetiminin oluşturulması,

- Kendi kaynaklarımızın yaratılması ve bugüne kadar refahı sürekli artan ve hükümetlerle içli dışlı olan aşırı servetleşmiş kesimlerin bu ülkede kazandıklarının vergisini bu ülkeye vermelerinin sağlanması,

- Refahımızı ve üretimimizi artıracak kalkınma planının hazırlanması,

- AB ve BM başta olmak üzere tüm dünya nezdinde Kıbrıs Türk halkının toplumsal varlığının korunmasının Kıbrıs’ta ve Akdeniz’de barış için hayati öneme haiz olduğunun anlatılması,

TDP açıklamasının devamında; ‘İşte tüm bu sorunlarımızın çözülmesi yönünde çözüm yolları önermek ve baskı grubu oluşturmak her zamankinden daha büyük öneme haizdir. Toplumumuz üzerine serilen umutsuzluk bulutlarını ortadan kaldırmak ve öğretilmiş çaresizlik psikolojisinden toplumumuzu çıkarmak için daha çok çalışmalı ve UMUT YARATMALIYIZ. Toplumcu Demokrasi Partisi, yurtsever ve ilerici güçler ile işbirliği ve birlikteliği artırmaya ve bu çözüm önerilerini hayata geçirmeye güçlü ve liyakat sahibi kadroları ile muktedirdir’ dedi.