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TDP Girne’de Kadın ve Genç adaylarla geliyor…

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TDP Girne’de Kadın ve Genç adaylarla geliyor…
Seçimlerin aday belirleme anlamında sürpriz partisi TDP’de, Lefkoşa adaylarından sonra Girne adayları da çok konuşulacak.

7 Ocak 2018 tarihinde yapılacak Milletvekili Genel Seçimlerine doğru siyasi partiler de adaylarını belirleme de sona doğru yaklaşıyor.

Seçimlerin aday belirleme anlamında sürpriz partisi TDP’de, Lefkoşa adaylarından sonra Girne adayları da çok konuşulacak.

Geçtiğimiz hafta TDP’nin Lefkoşa Milletvekili aday adayları gündem yaratırken bu kez Girne’den Milletvekilliği adaylık müracaatı yapan alanında uzman kadın adaylar çok konuşulacak. Adayların Girne’de dengeleri değiştirecek güçte olduğu konuşuluyor. TDP’nin Lefkoşa aday listesinden sonra bu kez Girne aday listesi dengeleri değiştirecek şekilde ortaya çıkıyor.

 

KADIN ADAYLAR ÇOK SÖZ ETTİRECEK

TDP’nin Girne’de TDP MYK üyesi olan Av. Ayşe Öztabay’ı, KTOEÖS Yönetim Kurulu üyesi Hamide Gül Dağkıranları , KTÖS Yönetim Kurulu üyesi İlkşen Varoğlu Atik’i, ve KKTC Fizyoterapistler Birliği başkanlığı yapmış Sibel Karaca’yı aday göstermeye hazırlandığı öğrenildi.

 

EN GENÇ VEKİL ADAYI 26 YAŞINDA

TDP Girne’de Emekli Astsubay Zafer Hürayı, 26 yaşında olan Diyetisyen Meral Başkal’ı ve Gazeteci Elmas Tokay’ı da aday gösteremeye hazırlandığı öğrenildi.

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Zafer Hüray kimdir?

30 Ağustos 1974 yılında Lefkoşa’da doğdu. 1994 yılında Tuzla Piyade Okulundan mezun olup Güv.Kuv.K.lığında Astb olarak görev yapmaya başladım. Güv.Kuv.K.lığının çeşitli birlik ve Şubelerinde görev aldı. 2015 yılında Güv.Kuv.K.lığından emekliye ayrıldı. Şu an kendi sigorta acentesinde çalıştırmaktadır. 2008 yılında AÖF’ de ön lisans yapıp Halkla İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2010 yılında AÖF’ de lisans yapıp İşletme bölümünden mezun oldu. Lapta Yavuzlar Lisesi ve Alsancak ilk okulları Okul Aile birliklerinde görev aldı, şu an Lapta Yavuzlar Lisesi okul aile birliğini başkanlığını yürütmektedir. Evli 2 çocuk babasıdır.

 

Dyt. Meral Başkal  Kimdir?

1990 yılında Girne’de doğdu. 2012 yılında YDÜ Beslenme ve Diyetetik bölümünden şeref belgesi ile mezun oldu. Mezun olmadan önce  9 Eylül Hastahanesi’nde  yetişkin ve çocuk beslenmesi   stajını  tamamlamak için bir süre İzmir’de bulundu. Mezun olduktan sonra  1 yıl Sodexho Catering Şti Ltd  Proje Müdürü olarak görev aldı. 2014 yılından bugüne kadar Meral Başkal Sağlıklı Beslenme ve Diyet Merkezi’nde çalışmaktadır.  Bir dönem BRTK ekranlarında yayınlanan “Diyet Günlüğü” programını hazırlayıp sundu. Ağustos 2017 tarihinden beridir Kıbrıs Gazetesi Sardunya ekinde köşe yazarlığıma devam etmektedir.

 

Elmas Tokay kimdir?

10 Temmuz 1980 tarihinde Lefkoşa’da doğdu. Yüksek öğrenimini Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki Kinshasa Üniversitesi’nde tamamladı. İletişim Sanatları üzerine eğitim aldı. Fransa’da ve Belçika’da üniversite eğitimi sırasında mezun olduğu alanla ilgili çeşitli kurslara katıldı. 2006 yılında çalışma hayatına başladığı Kıbrıs Gazetesi’nde hala muhabir olarak görev yapmaktadır.

Küçük yaştan beri Kıbrıs Folkloru ve gelenekleriyle ilgili kendini geliştirmiş, bu alanda çalışan bir çok dernekte aktif rol alan Tokay, şu anda Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’nun Basın Danışmanlığı’nı yürütmektedir.

Elmas Tokay, bir dönem Kıbrıs TV’de yer alan ve ülkemizdeki köyleri gezerek, Kıbrıs Kültürü’nü yansıtan “Benim Adım Kıbrıs” programını hazırlayıp sunuculuğunu da yapmıştır. Şu anda Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Dış İlişkiler Sekreteri görevini de yürütmekte olan Tokay, Rum Gazetecilerle bir çok ortak etkinlikte görev aldı. Elmas Tokay bir çocuk babasıdır.

 

 

İlgili Haber için resmi tıklayın;

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