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TDP: Güven yaratıcı önlemler, asla tek başına Cumhurbaşkanı Tatar'a bırakılamazlar

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“Güven artırıcı önlemler, barış yolunda değerleri kanıtlanmış birer ışıktırlar. Ve asla tek başına Cumhurbaşkanı Tatar'ın kısa süreli siyasi çıkarları özelinde değerlendirilmelerine bırakılamazlar”
TDP: Güven yaratıcı önlemler, asla tek başına Cumhurbaşkanı Tatar'a bırakılamazlar

Basın Açıklaması

TDP, adamızın yeniden huzur kazanması, üstünde yaşayan toplumların birbirine samimiyetle yaklaşması ve eskiden olduğu gibi yine bir arada barış içinde yaşayabilmesi için atılan tüm adımları desteklemektedir.


Partimiz, Kıbrıs’ta kalıcı, iki toplumlu, iki bölgeli ve siyasi eşitliğe dayalı federal bir çözüm adına yıllar boyu farklı dönemlerde önerilen tüm olası Güven Artırıcı Önlemleri desteklemiştir. Çünkü Kıbrıs Sorunu sadece uluslararası aktörlerin, etki ve çıkarları bağlamında atacakları adımları bekleyerek değil, iki toplum arasında sağlam ve sürdürülebilir güven ve dayanışma duygusu oluşturularak çözülecektir.


Bu bağlamda Kıbrıs Cumhuriyeti yeni Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulidis’in Kathimerini gazetesine geçtiğimiz gün verdiği röportajın oldukça değerli olduğuna inanıyoruz. Kasoulidis; “Önümüzdeki dönemde, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs’ta kalıcı bir çözüm adına, yen bir dizi Güven Artırıcı Önlemi, bir paket halinde Kuzeye ileteceğini” söylemiştir. Aynı mülakatta Kasulidis, “bu paket de Kıbrıslı Türklerin dünya ile olan ilişkilerinin iyileştirilmesi adına da önerileri olacağını ve bu önerilerin kabul edilmesi halinde, her iki toplumda da yeniden yakınlaşması yolunda çok olumlu bir hava yaratılacağına inandıklarını” dile getirmiştir.


Partimize göre bu gibi adımlar, iki toplumun da geleceğe daha umutla bakabilmesi ve adamızın yeniden huzura kavuşabilmesi için çok değerli şanslardır. Bize göre Güven Artırıcı Önlemler Kıbrıs’ta kalıcı bir barış yolunda, değerlerini kanıtlamış birer ışıktırlar. Bu çerçevede ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak Maraş'ın BM'ye devri karşılığında, bizim de limanlarımızın uluslararası meşruiyet kazanması Kıbrıslı Türklerin yıllardır ihtiyaç duyduğu açılımları gerçekleştirmiş olacaktır.


Bizler bu bağlamda Kasoulidis’in açıklamalarını değerli ve olumlu buluyor ve en kısa zamanda, bahsi geçen yeni Güven Artırıcı Önlemler paketinin resmi olarak açıklanmasını bekliyoruz. Resmi açıklamayı beklerken de, tüm ilerici ve barış gönüllerini de bu önerilerin KKTC yetkileri tarafından olumlu değerlendirmeleri adına gereken toplumsal algıyı yaratmaya çağırıyoruz. Çünkü daha önce de böyle yapıcı önerileri akıllıca değerlendirmeden ret etmiş Tatar'ın bir kez daha bu şekilde hareket etmesine izin verilmemelidir. Kıbrıs Türkü'nün refah, huzur ve geleceği sadece Sn. Tatar'ın siyasi çıkarlarına bırakılmayacak kadar önemlidir.

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