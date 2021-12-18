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TDP, Güzelyurt Çarşısı ile Açık Pazar’ı ziyaret etti

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Güzelyurt Çarşısı ile Açık Pazar’ı ziyaret etti.
TDP, Güzelyurt Çarşısı ile Açık Pazar’ı ziyaret etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Güzelyurt Çarşısı ile Açık Pazar’ı ziyaret etti.

TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, TDP milletvekili adayları 23 Ocak 2022 seçimlerine yönelik çalışmalar çerçevesinde düzenlediği ziyarette, pazardaki stantları gezerek, esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti, TDP’nin siyasetine ilişkin bilgiler verdi, soruları yanıtladı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ziyarette yaptığı konuşmada, ülkedeki ekonomik krizin pandemi ile birlikte daha da derinleştiğini, vatandaşın alım gücünün iyice azaldığını, esnafın ise çok zor günler geçirdiğini belirtti. Özyiğit, özellikle üretimin önemli merkezlerinden biri olan Güzelyurt bölgesindeki üreticinin fazla mağdur edildiğini kaydetti.

TDP’nin üreticinin desteklenmesi yönündeki düşüncesinin net olduğunu belirten Özyiğit, yerel üreticinin ve esnafın teşvik edilerek destekleneceğini kaydetti.

Özyiğit, destekler ve Kooperatifçilik ile pazar odaklı üretim yaparken ürün çeşitliliğinin artırılmasının sağlanacağını, tarımsal sanayi teşvik edilerek hem üretici, hem de tüketicinin korunacağını vurguladı.

Toplumun en temel sorunu haline gelen ekonomide, planlı, gerçekçi ve uygulanabilir kalkınma planlarına ihtiyaç duyulduğunu, bununla birlikte kararlı ve cesur adımlar atılarak gelirde adaletin sağlanması gerektiğini belirten Özyiğit, bunun için de siyasi irade gerektiğini kaydetti.

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