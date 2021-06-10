TDP Heyeti Kılıçdaroğlu ve Ekibiyle Görüştü

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Türkiye Cumhuriyeti ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü. Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleştirilen görüşmede, Özyiğit’e TDP Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal ile Milletvekilleri Hüseyin Angolemli ile Zeki Çeler eşlik etti.

TDP Başkanı Özyiğit görüşmede yaptığı konuşmada Sn. Kılıçdaroğlu ve heyetini ülkemizde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ülkemizde ekonomi başta olmak üzere genel durumun maalesef iyi olmadığını, Türkiye’deki olumlu ve olumsuz gelişmelerin yansımalarının da burada fazlasıyla hissedildiğini belirten Özyiğit, özellikle pandemi koşullarında bu durumun net bir şekilde bir kez daha görüldüğünü kaydetti.

Geçmişte de dönem dönem müdahaleler olmakla birlikte özellikle son dönemde Türkiye’den buraya açık ve aleni müdahaleler olduğunu, son Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de müdahale edildiğini anımsatan Özyiğit, bunu kabullenmelerinin mümkün olmadığını vurguladı. Kuzey Kıbrıs’ın hep kötü olaylarla gündeme geldiğini, TC’li bir siyasetçinin dediği gibi ‘Türkiye’nin kalın barsağı’ olarak anıldığını belirterek, bunun hem Türkiye hem de bizim için utanç verici olduğunu belirten Özyiğit, “Bu ülke kötü olaylarla değil, sevgiyle, taşıyla, toprağıyla, tarihi ve doğal güzellikleriyle anılmalıdır” dedi.

TC ile ilişkilerde karşılıklı saygıya dayalı eşitler düzeyinde bir ilişki istediklerini, öteden beri bunu savunduklarını belirten Özyiğit, özellikle son dönemde tam tersi gelişmeler yaşandığını belirtti.

TDP Başkanı Cemal Özyiğit Kıbrıs’ta en önemli hedeflerinden birinin uluslararası hukuk içerisine girerek, şeffaf, hesap verebilir, kendi kendini yöneten bir yapı oluşturmak olduğunu, bunun yolunun da 2 bölgeli, 2 toplumlu siyasi eşitliğe dayalı Federasyon’dan geçtiğini vurguladı.

TDP olarak kısa bir süre sonra ziyaret ederek CHP ve bazı diğer partilerle daha geniş kapsamlı görüşmeler yapma niyetinde olduklarını belirten Özyiğit, Kıbrıs konusu başta olmak üzere her alandaki görüşlerini bir rapor halinde sunmak istediklerini söyledi. “Buradaki farklı sesleri ve görüşleri aktararak doğru zeminde hareket edilmesini ve Türkiye’deki kardeşlerimizin bizi daha iyi anlamalarını istiyoruz” diyen Özyiğit, karşılıklı diyalog ve istişarelerin faydalı olacağına inanç belirtti.

-Kemal Kılıçdaroğlu-

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşmenin başında yaptığı konuşmada TDP Başkanı Özyiğit ve ekibiyle görüşmenin kendileri için bir onur olduğunu belirtti. KKTC’nin kendi ayakları üzerinde duran, demokrasisi gelişmiş, insan haklarına saygılı ve hukukun üstünlüğünü kabul eden bir devlet olarak yükselmesini istediklerini belirten Kılıçdaroğlu,“Bu bizim temennimizdir, ama bunu yapacak olan sizlersiniz” dedi.

TC-KKTC arasındaki ilişkilerin derin ve köklü olduğunu, ancak bu ilişkilerin bir ülkenin diğerini dominant olarak yöneteceği şekilde ele alınmaması gerektiğini ve bunun doğru olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, bir ülkenin içişlerine müdahale edilmesi durumunda iki ülke arasındaki bütün dostluğun yerle bir edildiğini ve karşılıklı güvensizliğin beslendiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, bir ülkenin iç işlerine müdahale edilmesini asla doğru bulmadıklarını belirterek, bu tür işlerin bugüne kadar hiçbir ülkeye yarar getirmediğini vurguladı.

TC-KKTC ilişkilerinin demokratik, insancıl, hukuk açısından kabul edilebilir ilişki olması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu sorunların çözümü nokrasında birlikte hareket edilebileceğini ifade etti.