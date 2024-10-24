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TDP: “Hükümet Ne Kadar Kaçsa da Kendisini Bir Erken Seçimin İçinde Bulacak”

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Özkunt: Çift mühürlü ‘geçersiz’ pusulalar muhalif bir mesaj taşıyor
TDP: “Hükümet Ne Kadar Kaçsa da Kendisini Bir Erken Seçimin İçinde Bulacak”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, Meclis Başkanlığı krizinin ülkedeki fakirlik, hayat pahalılığı, eğitim ve sağlık alanındaki sorunların önüne geçtiğini, ancak hükümetin her ne kadar kaçsa da kendisini bir erken seçimin içinde bulacağını söyledi.

Özkunt: Çift mühürlü ‘geçersiz’ pusulalar muhalif bir mesaj taşıyor
Yazılı bir açıklama yapan Özkunt, Meclis’te yaşanan “Başkanlık Krizi”nin, 15 tur yapılan seçimlere rağmen aşılamadığına işaret ederek şu an Meclis’te bir hukuk ve irade krizi yaşandığını belirtti.
Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 4 adayı (Zorlu Töre, Kutlu Evren, Zorlu Töre 2, Ziya Öztürkler) için yapılan toplamda 15 ve son adayı Ziya Öztürkler için yapılan 5. turda kullanılan, Meclis hukukçularının tamamının yazılı görüşlerine göre “geçersiz” olan çift mühürlü pusulaların bir mesaj ve muhalif bir irade niteliği taşıdığını söyleyen Özkunt, “Ortada ciddi bir hukuk, ahlak ve etik sorunu vardır.” dedi.

“Bu krizden çıkmanın yolu halkın hakemliğine gitmektir”
Hükümet partilerinin bunu kabullenmekte zorlandığını, Başbakanlık koltuğunda oturan Ünal Üstel’in de hükümet ve parti liderliğinin sorgulanır durumda olduğunu vurgulayan Özkunt, bugün için hükümetin erken seçime gitmekten kaçınsa da kısa sürede başka çaresi olmadığını göreceğini ve ister istemez bir seçime sürükleneceğini belirtti.
“Ok yaydan çıkmıştır.” diyen Özkunt, “Bu nedenle daha önceki çağrımızı yineleriz. Bu krizden çıkmanın yolu halkın hakemliğine gitmektir. Hükümet ile ana muhalefet, ortak bir erken seçim tarihinde uzlaşıp, seçim ve halk oylaması yasası başta olmak üzere ivedi yasaları da Meclis’ten geçirip uygun bir tarihte ülkeyi erken seçime taşımalıdırlar. Unutulmamalıdır ki ülkede pahalılık, fakirleşme, eğitim ve sağlık alanında devasa sorunlar çözüm beklemektedir. Öte yandan yolsuzluklar ülkenin boyunu çoktan aşmış durumdadır. Hükümet bu sorunları çözmekten uzaktır.” ifadelerini kullandı.

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