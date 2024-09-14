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TDP Hükümeti istfaya çağırdı

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Çeler, hükümete ve Ulusal Birlik Partisi’ne (UBP) yönelik sert eleştirilerde bulunarak, 100 günlük yaz tatili süresince eğitime gerekli önlemleri almadıkları için okulların açılışının geciktiğini ifade etti.
TDP Hükümeti istfaya çağırdı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, hükümete ve Ulusal Birlik Partisi’ne (UBP) yönelik sert eleştirilerde bulunarak, 100 günlük yaz tatili süresince eğitime gerekli önlemleri almadıkları için okulların açılışının geciktiğini ifade etti. Çeler, öğrencilerin ve ailelerin hazırlıklarını tamamladığı bir dönemde yaşanan bu sürecin, devlete ve eğitime büyük bir darbe olduğunu vurguladı.

Kendi açıklamalarında, Eğitim Bakanlığı'nın okulları konteyner kentlere çevirmesi ve öğretmen atamalarını gerçekleştirmemesi gibi eylemlerle eğitimi ihmal ettiğini belirten Çeler, hükümetin kendi iç meselelerine odaklandığını eleştirerek, çocukların geleceğiyle oynandığını belirtti. Ayrıca, okulların açılışının bir hafta ertelenmesini de bir rezalet olarak tanımladı.

Çeler, hükümetin bu durumdan dolayı istifa etmesi gerektiğini, başka bir skandala ihtiyaçları olmadığını dile getirerek, tarih boyunca böyle bir umursuzluk ve beceriksizlik görülemediğini ifade etti.

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