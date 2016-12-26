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TDP, hükumeti toplumu "düşünmemekle" suçladı

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TDP, hükumeti toplumu "düşünmemekle" suçladı
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, elektrik ücretlerine yapılan zamdan dolayı Hükümeti “toplumu düşünmemekle” suçladı.

TDP Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada Cemal Özyiğit, kışın en şiddetli şekilde yaşandığı ve hissedildiği bir dönemde elektriğe okkalı zam yapılmasının toplumun büyük çoğunluğunu ekonomik anlamda olumsuz etkileyeceğine dikkat çekti.

Petrol fiyatları son yıllarda neredeyse yarı yarıya düşerken, elektrik ücretlerinde indirim yapılmaması, petrol fiyatlarının artmasını gerekçe göstererek de zam kararı alınmasının “manidar” olduğunu belirten Özyiğit, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun Bakanlar Kurulu onayıyla 21 Aralık'ta yürürlüğe girmek koşuluyla elektrik ücretlerine yaptığı zamların vatandaşa yüzde 23 oranında yansıyacağını ileri sürdü.

2017 yılının asgari ücreti daha belirlenmeden elektriğe yapılan zammın özel sektör çalışanlarını da ciddi şekilde etkileyeceğini belirten Özyiğit, "Akaryakıta yapılan seri zamların ardından, elektrik fiyatlarının da büyük oranda zamlanması, hükümetin toplumunu düşünmediğinin en somut göstergesidir" dedi.

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