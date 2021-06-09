TDP, Hükümetin seçim tarihini belirlemek amacıyla Ad Hoc Komite kurma kararını Anayasa Mahkemesine taşıdı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Ulusal Birlik Partisi–Demokrat Parti-Yeniden Doğuş Partisi (UBP-DP-YDP) azınlık hükümetinin seçim tarihini belirlemek ve Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda değişiklik yapmak amacıyla Ad Hoc Komite kurma kararını Anayasa Mahkemesine taşıdı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile Av. Boysan Boyra konuyla ilgili olarak bu sabah Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu.

TDP Başkanı Özyiğit başvuru sonrasında yaptığı açıklamada UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin koltukta daha fazla kalmak adına her yolu denediğini belirterek, seçim tarihini belirlemek amacıyla oluşturulmak istenilen AD Hoc Komitenin de bu anlayışının ürünü olduğunu vurguladı.

Yapılmak istenilenin demokrasiyi ne kadar içselleştiremediklerinin göstergesi olduğunu belirten Özyiğit, uzlaşmaya varılmadan seçim tarihini belirlemek için tek yanlı adım atılmasına ilk günden karşı çıktıklarını ve hukuki süreç başlatacaklarını söylediklerini anımsatarak, bugün de bunun gereğini yaptıklarını ifade etti.

Azınlık hükümetinin Ekim 2021 tarihinde erken seçim öngörüsüyle kurulduğunu, Başbakan Saner’in Ocak ayında muhalefete ‘erken seçim tarihini belirleyiniz’ dediğini ancak erken seçim tarihi belirlenince Başbakan’ın sözünü tutmadığını belirten Özyiğit, Hükümetin tamamen ‘Biz bu koltukta ne kadar fazla otururuz” hesabı içinde olduğunu belirtti.

Av. Boysan Boyra da yasamanın faaliyetlerini Meclis İç Tüzüğüne uygun olarak yerine getirmesi gerektiğini belirterek, seçim tarihinin belirlenmesi noktasında hükümetin kendi istediğini yapmak adına Meclis İç Tüzüğüne aykırı bir karar aldığını kaydetti.

Yapılmak istenileni ‘çok tehlikeli bir sürecin başlangıcı’ olarak niteleyen Boyra, iktidarların kendi istediği kararları almak adına Meclis İç Tüzüğü’nün emrettiği komisyonların saf dışı bırakarak geçici ve özel komiteler kurarak amaçlarına ulaşma yolunun açılacağına dikkat çekti.

Ad Hoc Komitelerin Meclis’teki tüm partilerin uzlaşısı ile kurulabileceğini, ancak seçim tarihinin belirlenmesi konusunda bir konsensüs olmadığını belirten Boyra, hükümetin yasal olmayan bir yola başvurduğunu kaydetti. Yapılmak istenilenin seçim tarihini belirlemenin yanı sıra iktidarların arzu ettikleri kararları almak adına kullanacakları bir yöntem haline gelebileceğini kaydeden Boyra, TDP’nin bu tehlikeyi ve yasadışılığı önlemek adına başvuru yaptığını belirtti.