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TDP : "İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler derhal açıklama yapmalıdır."

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Toplumcu Demokrasi Partisi'nden (TDP) yapılan açıklamada, TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile KKTC İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler arasında görüşülen, Güvenlik ve Kolluk Kuvvet İş Birliği, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Sınır Kapılarında Güvenlik
TDP : "İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler derhal açıklama yapmalıdır."

Artırıcı Çalışmalar, Terör, Uyuşturucu, Siber Suçlar ve Sanal Kumarla Mücadele, Göç ve Afet Yönetimi alanlarında İş Birliği konularının Ziya Öztürkler tarafından derhal açıklanması gerektiği vurgulandı.

TDP açıklamasında "ülkemizi, halkımızı ilgilendiren konuları kendi yetkililerimizden duymamız gerekirken, TC İçişleri Bakanlığı sayfasından görüşülen maddeleri görüyoruz. Bu endişe vericidir. Siyasi (politik) Güç, Askeri Güç, Ekonomik Güç, Coğrafi Güç, Demografik Güç, Psiko-Sosyal ve Kültürel (Sosyo-Kültürel) Güç, Bilimsel ve Teknolojik Güç olmak üzere tüm Milli Güç unsurlarımıza müdahale edilmeye devam ediliyor. Geçen hafta Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yurttaşlık yasasına ilişkin tahakküm dolu ifadelerinin hesabı verilmemişken, özellikle KKTC İçişleri Bakanı Öztürkler'in TC İçişleri Bakanı ile yaptığı istişare veya işbirliği kararı düşündürücü olmakla birlikte; KKTC Anayasasında kuruluş esasları belirlenen polis örgütüne ilişkin de aykırılık teşkil etmektedir. Her gün yeni bir Anayasa ihlaline uyanırken, düpedüz TC'deki seçim malzemesi olarak rol yapılmaya çalışılan, KKTC'de yaşatılmaya çalışılan  siyasi tahakküm düşündürücü ve hatta korkutucu boyuttadır. Öztürkler derhal şeffaf demokratik yönetim ilkeleri ışığında yapılan veya yapılması tasarlanan işbirliğini toplumu ile paylaşmalıdır. " ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, müdahalelerin artarak devam ettiğini, bu ülkenin Anayasal sınırlarını hiçe sayan keyfi ve de biatcı boyun eğmeye her zaman ki gibi karşı duracaklarını kaydeden TDP, bu müdahalelere dur demek için herkesi birlik olmaya çağırdı.

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