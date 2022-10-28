TDP ile TKP’den hademelerin eylemine destek…

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ile Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler, yetkilileri; hademelerin haklarını iade etmeye, aksi takdirde ise istifaya çağırdı. Hademelerin çadır eylemi yaptığı Meclis önünde basın açıklaması yapan TDP Genel Başkanı Mine Atlı, “Bunca kadının bir araya geldiği hiçbir mücadele sonuçsuz kalmaz” diyerek, hademelerin Eğitim Bakanlığı tarafından hizmet sözleşmeleri ile işe alınmasını ve maaşlarının yatırılmasını istedi.

TDP ile TKP Yeni Güçler, Kamu İşçileri Sendikası'nın (Kamu-İş), Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda hademe olarak görev yapan üyelerinin Toplu İş Sözleşmesi hakkı ve yaklaşık 2 aydır ödenmeyen maaşlar için Cumhuriyet Meclisi önünde sürdürdüğü çadır eylemine destek verdi.

Hademelerin 20 Ekim’den beridir çadır eyleminin sürdüğü Meclis önüne giden TDP ve TKP YG yetkilileri, Kamu-İş ve üyesi hademe kadınların mücadelesine taraf olduklarını vurguladı.

- Atlı: “Milli Eğitim Bakanlığı’nda taşeronun ne işi var?”

Meclis önünde basın açıklaması da yapan TDP Genel Başkanı Mine Atlı, “Bugün burada 230 kadının verdiği emek, hukuk ve adalet mücadelesine taraf olduğumuzu belirtmeye geldik” dedi.

Çadır eylemi sürdüren hademe kadınların okullarda çocukların oturduğu sıraları temizleyen, çocuklara sağlıklı bir okul ortamı yaratan emekçiler olduğunu vurgulayan Atlı, “Bu kadınların arasında aylarca maaş alamayan var. Emeğinin karşılığını alamayınca çocuğunu mezuniyet balosuna gönderemeyen anneler var. Karı koca hademe olan, ev kirasını ödeyemediği için evinden tahliye ile tehdit edilen var” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın temizlik ihalesinin bir emlak ve danışmanlık şirketine verildiği ve Rekabet Kurulu’nun İhale Komisyonu’nun yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle söz konusu ihaleyi iptal ettiğini söyleyen Atlı, bunun bedelini işçilerin ödemesinin "kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

“Milli Eğitim Bakanlığı’nda taşeronun ne işi var?” diye soran TDP Genel Başkanı Atlı, hademe kadınların iş başvurularını emlak ve danışmanlık şirketine değil, Milli Eğitim Bakanlığı’na yaptığını vurguladı.

- “Bu kadınlara talep ettikleri hakların tümünü iade edin”

Atlı, taşeronluk sistemini “kölelik sistemi” olarak niteleyerek, hademe işçilerin Eğitim Bakanlığı tarafından hizmet sözleşmeleri ile işe alınmasını, yatırılmayan maaşları ile özlük haklarının yatırılmasını ve Sendika’nın talep ettiği şekilde toplu iş sözleşmelerinin imzalanmasını istedi.

“Utanmıyor musunuz insanları ekmeksiz, aşsız bırakmaya?” diye soran Atlı, işçilerin yalnız olmadığını belirterek, TDP ve TKP olarak emek mücadelesini sürdürmeye devam edeceklerini anlattı.

Mine Atlı sözlerini, “Belirtmek isterim ki, bunca kadının bir araya geldiği hiçbir mücadele sonuçsuz kalmaz. O yüzden Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, sizlere tavsiyem ya bu kadınlara talep ettikleri hakların tümünü iade edin, ya da derhal istifa edin” diyerek tamamladı.

Atlı’nın konuşmasının ardından hademe işçiler “Vardık, varız, var olacağız” diye slogan attı