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SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

TDP: "İlk 100 günde özel sektörde sendikalaşma"

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TDP: "İlk 100 günde özel sektörde sendikalaşma"
TDP İskele ve Mağusa milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde İskele Kalecik bölgesinde bulunan BEM LTD'e ziyaret gerçekleştirdi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde İskele bölgesinde faaliyet gösteren Boğaz Endüstri ve Madencilik LTD'e ziyarette bulundu. TDP'nin Katılım Vizyonu’na ilişkin bilgilerin paylaşıldığı ziyarette özellikle İskele-Karpaz bölgesinde yaşanmakta olan sorunların yanı sıra, üretim sektörünün sıkıntıları konuşuldu.

Ziyarette ülkemizde son 7 yılda 50’nin üzerinde işçinin maalesef hayatını kaybettiğine, bunun da gerekli önlemlerinin alınmadığın acı bir göstergesi olduğuna vurgu yapıldı.TDP'nin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda İş Güvenliği Yasası ve tüzükleri gereği olan denetleyiciliğin en etkin şekilde uygulanmasını mazeret üretmeden sağlayacağı belirtilerek, devletin denetçi pozisyonda olması gerektiği ve çalışanların en temel hakları ve güvenliklerinin denetimini eksiksiz yapmasının en temel sorumluluklarından olduğu kaydedildi.

Özel Sektörde Sendikalaşma konusunda ise, TDP olarak, Bağımsızlık Yolu ile birlikte hazırlanıp, Mayıs 2016’da Meclis’e sunulan ve halen komitede bekletilen ve İş Değişiklik Yasa Önerisi'nin ilk 100 günde Meclis’ten geçirileceği kaydedildi.

Ziyarette Boğaz Endüstri ve Madencilik Ltd'in özellikle iş sağlığı ve güvenliği konularında önemli yol aldığı, özel sektörde sendikalaşma konusunda da örnek olacak bir çalışma içerisinde olduğuna dikkat çekilerek bu unsurların geliştirilerek yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yapıldı.

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