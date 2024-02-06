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TDP: İSİAS ortak davamız ancak çocuklarımızı oralara mahkûm eden siyasete ortak değiliz

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), İsias’ın ortak dava olduğunu ancak Kıbrıs Türk çocuk ve gençliğini “oralara mahkûm eden siyasete” ortak olmadıklarını belirtti.
TDP: İSİAS ortak davamız ancak çocuklarımızı oralara mahkûm eden siyasete ortak değiliz

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), İsias’ın ortak dava olduğunu ancak Kıbrıs Türk çocuk ve gençliğini “oralara mahkûm eden siyasete” ortak olmadıklarını belirtti.

TDP’den Türkiye’deki 6 Şubat depreminin yıl dönümü nedenityle yayımlanan mesajda, halen cevaplanması gereken sorular ve benzer acıların bir daha yaşanmaması adına yapılacak işler bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Çocuklarımızın orada ne işleri vardı? Neden sporcularımız Avrupa’da yarışamıyor? Neden hâlâ başta okullar, hastaneler olmak üzere binalarımız depreme dayanıklılık testlerinden geçirilmedi, tadilat, bakım ve onarım çalışmaları yapılmadı?” sorularını sormaya da devam edeceğiz.”

Depremde 49 Kıbrıslı Türk'ün, “ihmale, yasa tanımazlığa, bilim karşıtlığına, ranta ve rüşvete” kurban gittiği belirtilen açıklamada, “İsias ortak davamız ancak çocuklarımızı oralara mahkûm eden siyasete ortak değiliz, olmayacağız.” ifadeleri yer aldı.

Adıyaman İsias Otel’deki Şampiyon Melekler kafilesi ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yaşamını kaybeden yurttaşların acısının yıllar geçse de tazeliğini koruyacağı kaydedilen açıklamada, “Ülkemizin çocukları, öğretmenleri ve kıymetli anne ve babaları, bir avuç aç gözlünün yarattığı rant düzeninin kurbanı olarak aslında bir cinayete kurban gitmişlerdir” denildi.

Açıklamada TDP’nin adaletin peşini bırakmayan tüm ailelerin yanında durmaya devam edeceği kaydedildi.

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