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TDP: "İşsizliğin azaltılması, sigortasız ve güvencesiz çalıştırmanın önüne geçilmesi için uğraş verdiyoruz"

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30 Nisan 19 (T.A.K.): Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Halil Hızal, işsizliğin azaltılması, sigortasız ve güvencesiz çalıştırılmanın önlenmesi; kadın, çocuk ve sosyal hakların geliştirilmesi için çalıştıklarını ifade etti.
TDP: "İşsizliğin azaltılması, sigortasız ve güvencesiz çalıştırmanın önüne geçilmesi için uğraş verdiyoruz"

Halil Hızal, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, önceleri işçilerin iş, aş ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlayan 1 Mayıs’ın, faşizme, şovenizme ve savaşlara karşı çıkmak, daha özgür, daha demokratik, daha paylaşımcı ve daha barışçıl bir dünya düzeni talep etme mücadelesine dönüştüğünü vurguladı.

Kuzey Kıbrıs’ta atılması gereken adımların bulunduğunu ifade eden Hızal, emek sömürüsünün önüne geçilmesi, işsizliğin azaltılması, sigortasız ve güvencesiz çalıştırılmanın önlenmesi; kadın, çocuk ve sosyal hakların geliştirilmesi adına uğraş verdiklerini kaydetti.

Hızal, yarın 18.00’de Kuğulu Park’ta, ardından da ara bölgede düzenlenecek ortak etkinliklere katılım çağrısında da bulundu.

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