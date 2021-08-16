TDP, Kara Para Aklanmasıyla İlgili Kararnameyi Mahkemeye Taşıdı

TDP Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan ve 3 Ağustos’ta Resmi Gazetede yayınlanan ‘Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin iptali ve yürütmesinin durdurulması için ara emri verilmesiyle ilgili Anayasa Mahkemesine dava dosyaladı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile Av. Boysan Boyra konuyla ilgili olarak bu sabah Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu.

Özyiğit başvurunun ardından yaptığı açıklamada Kararname ile yurt içi ve yurt dışında bulunan kayıt dışı gelirlerin “yüzde 2 buçuk vergi” karşılığında kayıt altına alınmasına karar verildiğini belirterek, bunun kara para aklanmasını önleyen yasanın by pass edilerek ‘kirli’ paranın aklanmasının önünün açılması anlamına geleceğine dikkat çekti.

Av. Boysan Boyra da Kararname’nin, kara parayla ilgili halen yürürlükte bulunan yasayla tamamen ters olduğunu belirterek, yapılmak istenenin kara paranın devlet eliyle aklanması olduğunu belirtti. Herhangi bir yasanın yetki vermemesi halinde Bakanlar Kurulunun o konuda yetki kullanamayacağını belirten Boyra, bu kararnamenin yetki verilmeden çıkarıldığını kaydetti. Boyra, Kararnamenin Anayasaya da aykırı olduğunu vurguladı.