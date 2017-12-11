TDP katılımcı siyaset anlayışını yurttaşlara anlatıyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları Lefkoşa'daki bazı okullar ile Değirmenlik, Minareliköy ve Demirhan’daki hveleri ziyaret etti.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu çerçevede dün, sırasıyla Değirmenlik, Minareliköy ve Demirhan'daki kahveler ziyaret edildi, yurttaşlara TDP'nin katılımcı siyaset anlayışı aktarıldı, sorular cevaplandı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit yurttaşların büyük çoğunluğunun ekonomik krizden şikayetçi olduğunu, özellikle TL'nin değer kaybetmesiyle alım gücünün çok düştüğünü belirtti. Özyiğit, her şeyin başı ekonomi olduğu gerçeğinden hareketle TDP'nin ekonomik alanda devletin düzenleyici rolu ile birlikte destekleyici ve denetleyici rolünün tüm gereklerinin yerine getirileceği 'düzenle', 'destekle' ve 'denetle' politikasını ayrıntılarıyla anlattı.

7 Ocak seçimlerinin yaşanan sorunların aşılması ve toplumsal çıkarlar öncelik sayan bir yönetim anlayışının yerleşmesi açısından çok önemli olduğunu belirten Özyiğit, özgür ve daha iyi bir gelecek için, Meclis'te güçlü bir çoğunluk için yurttaşlardan destek talep ettiklerini, bu talebin karşılıksız kalmadığını görmekten memnun olduklarını söyledi. Ülkenin ihtiyaç duyduğu yapısal ve köklü değişimin ancak güçlü bir kadro ile gerçekleşebileceğini söyleyen Özyiğit, TDP çatısı altında birleşen kadronun bunu başarabileceğine inanç belirtti.

Okul ziyaretleri sürdü

Bu arada TDP milletvekili adaylarının okul ziyaretleri bu sabah da sürdürdü. Bugün sırasıyla Sehit Yalçın İlkokulu, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Bayraktar Ortaokulu ile Necati Taşkın İlkokulu ziyaret edildi. Ziyaretler sırasında eğitim sistemine yönelik yaşanan sıkıntılar ile TDP'nin eğitime yönelik politikalar hakkında bilgiler verildi, öğretmenlerin soruları yanıtlandı.

Herkes için kaliteli, ücretsiz ve tam gün eğitim

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, eğitimde herkes için kaliteli ücretsiz ve tam gün eğitim vizyonu ile yola çıktıklarını vurgulayarak, planlı adımlarla eğitimdeki sorunları çözeceklerini vurguladı. Özyiğit, "Eğitimin merkezine öğrenciyi alan TDP, dili, dini, rengi, doğum yeri fark etmeksizin herkes için ücretiz ve tam gün eğitimi hayata geçirecek. Bu konuda iddialıyız, nasıl ki bunu geçmişte görevde olduğumuz okulda uyguladık, 7 Ocak'tan sonra da kesinlikle uygulayacağız" dedi.