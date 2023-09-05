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TDP: “Kıb-Tek sınavı iptal edilmeli”

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) sınavının iptal edilerek, sorumluların yargı önüne çıkarılmasını ve toplumda adalet duygusunun yeniden tesis edilmesini istedi.
TDP: “Kıb-Tek sınavı iptal edilmeli”

TDP Genel Başkanı Mine Atlı yaptığı yazılı açıklamada, sınavda hile ve torpil yöntemlerine başvurulduğunu savunarak, bu durumun, yetkili makamlarda oturanlardaki ve siyasetteki yozlaşmanın ispatı olduğunu iddia etti.

Münhallerle ilgili ilk günden bu yana konuşulan şaibelerle ilgili açıklamalar yaparak, gerek muhalefetin, gerekse sorumluların sessizliğine dikkat çektiklerini kaydeden Atlı, iddialarda konuşulan suçların hapislik cezası gerektiren ciddi suçlar olduğunu savundu.

Mine Atlı, “Eğer bir skandal ‘geliyorum’ diyerek ayak seslerini duyuruyorsa, olup bitmesini mi beklemek gerekiyor? Neden toplumsal muhalefet organize edilerek ve öncesinde yapılan Meclis oturumlarında şüpheli durumlar dile getirilerek, yetkili konumdakiler üzerinde bir baskı unsuru oluşturulup, önüne geçilemiyor? Münhalle ilgili yaşanan skandallardan önce bunu konuşmamız gerekiyor” dedi.

Kurumda örgütlü sendikanın istihdamları mahkemeye taşıyacağına dair karar aldığına işaret eden Mine Atlı, bu süreçte sendikanın mücadelesinin yanında olacaklarını söyleyerek, sadece istihdamların da geri çekilmesinin yeterli olmadığını vurguladı.

Mine Atlı, şöyle devam etti:

“Bu sınav ve münhaller derhal iptal edilmeli, bu skandallara imza atan herkes yargı önüne çıkarılmalı ve ibretlik cezalarla toplumun adalet duygusu yeniden tesis edilmelidir. Ayrıca yeni yapılacak olan sınav ve münhaller, bağımsız kurumların hazırladığı sorularla, bağımsız gözlemciler eşliğinde yapılmalı ve sonuçlar da bağımsız bir değerlendirme komitesi tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu arada, sınavda ter döken rakiplerinin önüne geçerek, üstüne basarak verilen bu yasa dışı imkanları değerlendirenler de derhal durdurulmalıdır.”

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