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TDP: “Kıbrıs Türk Halkının Vicdanının Sesi Olacağız ”

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TDP milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Belediye Emekçileri Sendikasını (BES) ziyaret etti.
TDP: “Kıbrıs Türk Halkının Vicdanının Sesi Olacağız ”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Belediye Emekçileri Sendikasını (BES) ziyaret etti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, en temel hedeflerinin dışa bağımlılığı azaltacak, kendi ayakları üzerinde durabilen, kararlarını kendi alan ve yönetebilen, eşitlik ve adalete dayalı bir düzen kurmak olduğunu vurguladı. Laik, demokratik bir düzende, emeğin gerçek karşılığını alabildiği bir düzen inşa etmekte kararlı olduklarını belirten Özyiğit, diğer yandan da Kıbrıs Türk halkının iradesine saygı gösterilmesini istediklerini, bu konuda çok hassas olduklarını vurguladı.

Özyiğit, “Biz iradeye saygı istiyoruz. Bu ülkede laik ve demokratik duruşun değişmesini istemiyoruz. Bizim yeni Cumhurbaşkanlığı sarayına ve Meclis binasına değil, hastanelere, okullara, yollara yatırıma ihtiyacımız vardır” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne atadığı adalet müşaviri konusuna da değinen Özyiğit, TC’nin kendi temsilciliğine herhangi bir memur atama hakkı elbette olduğunu ancak sorunun burada yapılmak istenilenle ilgili olduğunu kaydetti.

Türkiye’de yargıya yapılan müdahalelerin trajik sonuçlarını yaşayarak gözlemlediklerini belirten Özyiğit, “Bunların benzerlerinin bu topraklarda da yaşanmasına sessiz kalmayacağız. Sokakta da, Meclis’te de, Hükümette de sesimizi yükselteceğiz. Bu gücü de halkımızın desteğine dayandıracağız. Kıbrıs Türk halkının vicdanının sesi olacağız” dedi.

-Mustafa Yalınkaya-

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya ise ülkede ekonomik, sosyal ve siyasi anlamda çok ciddi sıkıntıları olduğunu belirterek, birçok sorunun ana kaynağının dışa bağımlılık olduğunu ifade etti.

İçteki sorunların yanı sıra Kıbrıs sorununun çözümünün öncelik olması gerektiğini belirten Ylınkaya, “Birinci önceliğimiz Kıbrıs konusudur. Bizim bir an önce sokaklara dökülüp, Kıbrıs konusu bağlamında haklarımızı talep ederek, bu sorunu çözmek durumundayız. Aksi takdirde bu ülkede daha da eriyeceğiz. Belediyelerin sorunu, Kıbrıs sorununun yanında maalesef gölgede kaldı” diye konuştu.

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