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TDP KTSO Genç Profesyoneller Platformunu Ziyaret Etti

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TDP KTSO Genç Profesyoneller Platformunu Ziyaret Etti
TDP KTSO Genç Profesyoneller Platformunu Ziyaret Etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Kıbrıs Türk Sanayi Odası çatısı altında faaliyet gösteren Genç Profesyoneller Platformunu ziyaret etti.

TDP Başkanı Cemal Özyiğit, başarılı, girişken ve yenilikçi gençleri bir araya getirerek, yerel ve uluslararası alanda iş ve sosyal potansiyelini geliştiren bir platform olma vizyonuyla 2010 tarihinden beri faaliyet gösteren ve iş ağı ve sosyal ağ oluşturmak, profesyonel ve kişisel gelişime katkıda bulunmak ve sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek amacında olan Genç Profesyonellerin çalışmalarını ilgiyle takip ettiklerini belirtti.       

TDP’den yapılan açıklamaya göre, TDP olarak genç ve dinamik bir ekiple yola çıktıklarını belirten Özyiğit, ülkede yetiştirilen gençlerin iyi eğitim ve iyi donanım için yurtdışına gitmesinin mutluluk verici olduğunu ancak bu gençlerin ülkelerine dönerek ülke geleceğinde söz sahibi olmasını istediklerini belirtti.

Gençlere bu ülkede hak ettikleri yaşam düzeyini sağlamak noktasında çok hassas olduklarını belirten Özyiğit, TDP olarak özellikle gençlerin Adada üreterek var olması ve geleceklerini de kendi ülkelerinde düşlemeleri adına, ayakları yere sağlam basan ve sürdürülebilir bir yapı oluşmasının TDP’nin en temel önceliklerinden biri olduğunu ifade etti.

Gelinen aşamada ülkenin durumun hiç de iç açıcı olmadığını, bundan da en çok gençlerin etkilendiğini belirten Özyiğit, “devletin savurganlıklardan ve belirli zümreleri desteklemekten vazgeçerek, fırsat eşitliği ve adil paylaşımı öncelik yapması” gerektiğini kaydetti.

“EŞİTLER DÜZEYİNDE KARŞILIKLI SAYGIYA DAYALI İLİŞKİ”

Türkiye ile ilişkilere yönelik bakış açılarını da değerlendiren Özyiğit, Türkiye halkları ile en ufak bir sorunları olmadığını, tam tersine Kıbrıs Türkünün Türkiye’ye gönül bağıyla bağlı olduğunu ifade etti.

Buna karşılık “ana-yavru, ast-üst, emir veren-emir alan” ilişkilerinin bu gönül bağlarını ciddi şekilde zedelediğini belirten Özyiğit, TDP olarak Türkiye ile ilişkilerin eşitler düzeyinde karşılıklı saygı ve diyalog içinde yürütülmesini savunduklarını söyledi.

Özyiğit, “Nasıl ki Türkiye’yi kimin yöneteceğine Türkiye halkı karar verir, burada kimin seçileceğine de Kıbrıs Türk halkı karar vermelidir” dedi.

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