TDP Külliye Mimarı'nın vatandaşlığının iptali için dava açıyor

Külliye Mimarı'nın vatandaşlığı davalık oluyor. TDP Külliye Mimarının vatandaşlığının iptali için dava açıyor

TDP Külliye Mimarının vatandaşlığının iptali için dava açıyor.

TDP Başkanı Cemal Özyiğit bu vatandaşlık bizim toplumumuza saygısızlıktır. Bu konuyu inceliyoruz , bu konuda vatandaşlık iptali için dava dosyalayacağız.

Av. Boysan Boyra vatandaşlık işleminin iptali için konuyu mahkemeye taşıyacağız.

NE OLDU?

Yapılması planlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı külliyesinin yabancı uyruklu mimarına KKTC Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlık verilmişti.

Külliye Projesi'nin Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği (KTMMOB'den) vize alabilmesi için Proje mimarının KKTC vatandaşı ve odaya katılı olması gerekiyor.