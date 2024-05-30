TDP Lapta Alsancak Çamlıbel örgüt binası açıldı

TDP’den verilen bilgiye göre, açılışa TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, Mali Sekreter Evrim Hınçal, Girne İlçe Başkanı Ayşe Öztabay, Lefkoşa İlçe Başkanı Aktan Erdoğa, LAÇ Örgüt Başkanı Cengiz Topel, LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser ile TDP’liler ve parti sempatizanları katıldı.

-Öztabay

Açılışta ilk sözü alan Girne İlçe Başkanı Ayşe Öztabay, TDP olarak topluma yardımcı olmak ve bunun için de plan/program yapmaları gerektiğini belirterek, “Siyasete küsmüş olanları tekrar bu halkın akıbetine ortak olmaya çağırmamız lazım. Bu sorumluluğu TDP 1976’dan beri sırtında taşıyor” dedi.

Toplumun TDP’ye ihtiyacı olduğunu, dolayısıyla görevlerinin bu ihtiyaca karşılık verebileceklerini halka atmak olduğunu vurgulayan Öztabay “Ben bugün ayrıca gururluyum çünkü ben bir Alsancak/Garava çocuğuyum ve bu hareketin burada başlaması beni ayrıca mutlu eden bir durumdur” dedi.

-Özkunt

Parti Genel Sekreteri Nevzat Özkunt da konuşmasında, TDP’nin son aylarda önemli bir ivme yakaladığını, siyasetin ihtiyacı olan dürüst ve toplum sorunlarına eğilen bir siyasi yapı oluşturduklarını belirtti.

Özkunt, “Popülizme kaçmadan, hayal satmadan sorunlara çözüm bulmak için yola koyulduk. Örgütlenme çalışmalarımız ve üye kayıtlarımız hızlandı. Bu ülkedeki çürümüşlük ve yozlaşma hiçbir dönemde bu derece artmamıştı. Mazisi temiz ve şaibesiz bir kadronun yönetime gelerek bu sorunlara çare bulması; toplumun ve ülkenin kurtuluşudur. Bu güzel beldede bu akşam örgüt binamızı hizmete açtığımız için çok mutluyuz” dedi.

-Topel

TDP LAÇ Örgüt Başkanı Cengiz Topel ise, çok kısa sürede LAÇ örgütünü bugünkü haline getirdikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Topel, “TDP’nin bu bölgede daha fazla örgütlenmesi için elimizden geleni yapacağımızı söylemek isterim. Tek hedefimiz TDP’nin ileriki seçimlerde hükümette yer alıp, toplum adına söz sahibi olmasıdır” ifadelerini kullandı.

-Ataser

Açılışa katılan LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser de, TDP’ye ve LAÇ örgütüne başarılar dileyerek, “Bu ülkenin çok konuşmaya değil, dürüst insanların hizmetine ihtiyacı vardır” dedi.

Çeler

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler ise konuşmasında, binanın açılmasının önemine değinerek, binanın yeni ilçe yönetimin ilk örgütü özelliğini taşıdığını söyledi.

Çeler, TDP’nin toplum nezdinde yeni umut olduğunu, sadece söylemde değil icraatta da büyüyen ve toplumun her kesimini kucaklayan, ötekileştirmeyen bir parti olarak yola devam ettiğini, bu bağlamda da partinin ilk genel seçimlerde hükümete geleceğini belirtti.

Çeler, “Toplumun adalete ve eşitliğe ihtiyacı var. Bu ülkeyi kuranlar; hangi partiden isterse olsun bugünlere bu şekilde gelineceğini düşünmediler. Sağ olanların içi, hayatlarını kaybedenlerin kemikleri sızlar. Mücahitlik edip canını veren, gazi olan, göç eden o kadar insanın torunları ya da evlatları bugün hastaneye gittiğinde ilaç bulamıyor, devlet okulunda yer bulamıyor, asgari ücretin de altında aldığı parayla geçinmeye çalışır. Bunun için mi kurdular?” diye sorarak, toplumu adaletsizlik, yolsuzluk ve düzensizliğe karşı TDP de örgütlenmeye davet etti.

Çeler, TDP’nin şu anda bölge bölge örgütlendiğine işaret etti, ciddi bir sosyal demokrat yapıyla güçlendiğini ve toplumu siyasetle barıştırmaya hazır olduğunu belirtti.