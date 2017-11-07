Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Lefke Genişletilmiş İlçe Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Genel Başkan Cemal Özyiğit, Genel Sekreter Asım İdris, Güzelyurt İlçe Başkanı Kamil Gilanlıoğlu, bazı MYK ve İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, erken seçime yönelik değerlendirmelerde bulunularak, izlenecek yol haritası belirlendi.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkanı Cemal Özyiğit toplantıda yaptığı konuşmada, ülkedeki adalet ve eşitlikten uzak, adam kayırmacılığa dayalı çarpık düzenden artık kurtulmak gerektiğini belirterek, "Düzeni yaratanlar ile düzene ayak uyduranların bunu yapamayacağı çok net ortaya çıkmıştır. Değişimin, dönüşümün adresi TDP'dir" dedi.

Özyiğit, önümüzdeki seçimlerin bu düzenden nemalanan siyasi partiler ile toplumun büyük çoğunluğunu haksızlığa, adaletsizliğe, eşitsizliğe mahkum eden düzeni kökten değiştirmek isteyen siyasi partilerin yarışı olacağını belirtti.

Ocak ayında yapılması planlanan seçimlerin, Kıbrıs Türk halkının geleceğe hangi rotada ilerleyeceğinin belirlenmesi açısından önemli bir dönemeç olacağını kaydeden Özyiğit, Kıbrıs Türk halkının vereceği kararla değişimin, dönüşümün önünü açacağına inandığını ifade etti.

Yıllarca hükümette bulunan UBP, CTP ve DP gibi partilerin düzenin sorumluları olduğu gibi, birbirlerinden hesap sormamak için adeta sözleştiklerini belirten Özyiğit, “ülkede onca yolsuzluk, usulsüzlük varken, birçok sayıştay raporu ortadayken, bu keyfilikler ve usulsüzlükler ombudsman tarafından da ifşa edilirken, bugüne kadar kimseden hesap sorulmamasının manidar olduğunu” savundu.

TDP olarak hesap sorma mekanizmasını kurmakta kararlı olduklarını belirten Özyiğit, yapanın yanına kar kalmayacağı, hesap sormanın içselleştirilerek, kanıksandığı bir düzeni mutlaka kuracaklarını belirtti.