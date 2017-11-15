TDP Lefkoşa Genişletilmiş İlçe Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, parti yetkilileri, aday adayları ve üyelerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, erken seçimlere yönelik değerlendirmelerde bulunularak, izlenecek yol haritası belirlendi.

Lefkoşa İlçe Başkanı Özmen Birinci'nin açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda Genel Sekreter Asım İdris ile Genel Başkan Özyiğit birer konuşma yaptı. Toplantıda parti çalışmaları ve seçim sistemine yönelik bilgiler de verildi.

ÖZYİĞİT

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, toplumun, adalet ve eşitlikten yoksun, çıkara dayalı olduğunu iddia ettiği bu düzeni değiştirmekte kararlı olduğunu savundu ve TDP’nin bu değişimin, dönüşümün öncüsü olacağını söyledi.

Özyiğit, TDP olarak toplumun karşısına donanımlı adaylar ve içerikli manifesto ile çıkmak için ciddi ve yoğun bir çalışma yürüttüklerini, geçtiğimiz hafta sonu seçim manifestosunun tamamlandığını anlattı.

Üye ve sempatizanların katkısı ve güç birliğinin yanı sıra toplumun desteğinin, şu ana kadar ortaya çıkan aday adaylarına yönelik gösterilen destek ve ilginin doğru çizgide ilerlediklerinin göstergesi olduğunu belirten Özyiğit, toplumun yapısal sorunlarının ve beklentilerin farkında olduklarını kaydetti. Özyiğit, TDP’nin alım gücünü koruyarak geliştireceğini, sosyal devletin olmazsa olmazları olan eğitim ve sağlıkta ciddi adımlar atacağını söyledi.

İDRİS

TDP Genel Sekreteri Asım İdris de, ülkede eğitimden sağlığa, turizmden trafiğe kadar her alanda ciddi sorunlar yaşandığını, ancak son seçimlerin ardından sırasıyla göreve gelen CTP-DP, CTP-UBP ve UBP-DP hükümetlerinin sorunlara çare olmak bir yana sorunları daha da derinleştirdiklerini iddia etti.

Ülkenin geleceğini tehlikeye atan, ileride ciddi sıkıntılar yaratacak olaylar karşısında kimsenin elini 'arı kovanına' sokmak istemediğini, ancak kendilerinin korkmadan, çekinmeden görüşlerini söylediklerini belirten İdris, "Bizim dayanağımız da, inancımızın kaynağı da toplumumuzdur" dedi.

Toplumun artık temiz siyaset anlayışı ile adil ve temiz bir yönetim istediğini belirten İdris, TDP olarak geçmişleriyle, görevde bulundukları makamlarda yaptıkları icraatlarla bunu ispatladıklarını ifade etti.