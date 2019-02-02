TDP Lefkoşa İlçe Başkanı Doğa Yalçın Oldu

Kongrede TDP Lefkoşa İlçe Başkanlığına Doğa Yalçın seçilirken, Yönetim Kurulu şu isimlerden

oluştu:

Özmen Birinci, Alev Denizgil, Hakkı Gürcan, Bora Rıfatoğlu, Hasan Burgaç, Salime

Özkılıç, Ömer Metbulut, Ali Ilgar, Hüseyin Ekinci.



TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TDP Lefkoşa İlçe Başkanı Halil Hızal’ın yapılan kurultayın ardından Genel Sekreter seçilmesi nedeniyle gerçekleştirilen olağanüstü kongredeki konuşmasına yeni İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine başarılar dileyerek başladı.

2018 yılının Ekim ve Kasım aylarında gerçekleştirilen İlçe Kongrelerinin ardından Kasım ayında da Olağan kurultayın gerçekleştirildiğini anımsatan Özyiğit, TDP’nin yeni ve dinamik kadrolarla yoluna emin adımlarla devam ettiğini belirtti. Gerek parti gerekse de hükümet olarak gailelerinin toplum olduğunu belirten Özyiğit, uyum içinde çalışarak toplumun yapısal sorunlarını en aza indirme kararlılığında olduklarını söyledi.

Konuşmasında gerek hükümet, gerek Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın çalışmaları, gerekse de gündemdeki konulara yönelik açıklamalarda bulunan Özyiğit, Kıbrıs’ta tarihsel süreç ve tecrübenin en gerçekçi çözümün federasyon olacağını ortaya koyduğunu kaydetti.

Lute’nin taraflarla görüşmelerini sürdürdüğünü, bu görüşmelerin hafta sonu da süreceğini anımsatan Özyiğit, “Beklentimiz en erken zamanda müzakere sürecinin yeniden başlamasıdır.

Ancak bu süreç mutlaka sonuç odaklı ve kısa süreli olmalıdır. Çözümün temeli de 11 Şubat 2014 belgesinde belirtildiği gibi, 2 bölgeli, 2 toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federal bir çözümdür. Pek tabii ki kararlara etkin katılım ile dönüşümlü başkanlık da son derece önemlidir” dedi.

“Sn. Akıncı’ya güvenimiz ve desteğimiz tamdır”

Sürecin her iki toplumun yararına olacak şekilde ileriye taşınması gerektiğini belirten Özyiğit, Hidrokarbon konusunda da kaynakların Türkiye üzerinden Avrupa’ya naklinin en ekonomik, pratik ve en hızlı proje olacağına vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın seçildiği günden itibaren adil ve kalıcı bir çözüm yönünde gösterdiği uğraş ve çabanın destekçisi olduklarını, gelinen aşamada da Cumhurbaşkanı’nın ortaya koyduğu düşüncelerle hem fikir olduklarını belirten Özyiğit, “Sn. Akıncı’ya destek ve güvenimiz tamdır” dedi.

“Kolej sınavlarına yeni bir bakış açısı getirme kararlılığındayız”

Konuşmasında Kolej sınavlarına da değinen Özyiğit, kolej sınavı konusunda özellikle bazı UBP milletvekillerinin şikayetçi olduklarına dikkat çekerek, kolej sınavları ne zaman kaldırılsa geri getiren partinin hep UBP olduğunu anımsattı. Yarışmacı sınavların yaş fark etmeksizin sıkıntı yarattığını belirten Özyiğit, bir gecede her şeyin değişemeyeceğini, ancak hedeflerinin kolej sınavları yerine doğru bir uygulama getirmek olduğunu açıkladı. Özyiğit,

kolejlerin devam edeceğini ancak kolej sınavlarına yeni bir bakış açısı getirme kararlılığında olduğunu vurguladı.