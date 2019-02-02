  • BIST 102.937
  • Altın 220,660
  • Dolar 5,2133
  • Euro 5,9804
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

TDP Lefkoşa İlçe Başkanı Doğa Yalçın Oldu

» »
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Lefkoşa İlçesi Olağanüstü Kongresi gerçekleştirildi.
TDP Lefkoşa İlçe Başkanı Doğa Yalçın Oldu

Kongrede TDP Lefkoşa İlçe Başkanlığına Doğa Yalçın seçilirken, Yönetim Kurulu şu isimlerden
oluştu:

Özmen Birinci, Alev Denizgil, Hakkı Gürcan, Bora Rıfatoğlu, Hasan Burgaç, Salime
Özkılıç, Ömer Metbulut, Ali Ilgar, Hüseyin Ekinci.


TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TDP Lefkoşa İlçe Başkanı Halil Hızal’ın yapılan kurultayın ardından Genel Sekreter seçilmesi nedeniyle gerçekleştirilen olağanüstü kongredeki konuşmasına yeni İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine başarılar dileyerek başladı.
2018 yılının Ekim ve Kasım aylarında gerçekleştirilen İlçe Kongrelerinin ardından Kasım ayında da Olağan kurultayın gerçekleştirildiğini anımsatan Özyiğit, TDP’nin yeni ve dinamik kadrolarla yoluna emin adımlarla devam ettiğini belirtti. Gerek parti gerekse de hükümet olarak gailelerinin toplum olduğunu belirten Özyiğit, uyum içinde çalışarak toplumun yapısal sorunlarını en aza indirme kararlılığında olduklarını söyledi.

Konuşmasında gerek hükümet, gerek Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın çalışmaları, gerekse de gündemdeki konulara yönelik açıklamalarda bulunan Özyiğit, Kıbrıs’ta tarihsel süreç ve tecrübenin en gerçekçi çözümün federasyon olacağını ortaya koyduğunu kaydetti.

Lute’nin taraflarla görüşmelerini sürdürdüğünü, bu görüşmelerin hafta sonu da süreceğini anımsatan Özyiğit, “Beklentimiz en erken zamanda müzakere sürecinin yeniden başlamasıdır.

Ancak bu süreç mutlaka sonuç odaklı ve kısa süreli olmalıdır. Çözümün temeli de 11 Şubat 2014 belgesinde belirtildiği gibi, 2 bölgeli, 2 toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federal bir çözümdür. Pek tabii ki kararlara etkin katılım ile dönüşümlü başkanlık da son derece önemlidir” dedi.

“Sn. Akıncı’ya güvenimiz ve desteğimiz tamdır”

Sürecin her iki toplumun yararına olacak şekilde ileriye taşınması gerektiğini belirten Özyiğit, Hidrokarbon konusunda da kaynakların Türkiye üzerinden Avrupa’ya naklinin en ekonomik, pratik ve en hızlı proje olacağına vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın seçildiği günden itibaren adil ve kalıcı bir çözüm yönünde gösterdiği uğraş ve çabanın destekçisi olduklarını, gelinen aşamada da Cumhurbaşkanı’nın ortaya koyduğu düşüncelerle hem fikir olduklarını belirten Özyiğit, “Sn. Akıncı’ya destek ve güvenimiz tamdır” dedi.

“Kolej sınavlarına yeni bir bakış açısı getirme kararlılığındayız”
Konuşmasında Kolej sınavlarına da değinen Özyiğit, kolej sınavı konusunda özellikle bazı UBP milletvekillerinin şikayetçi olduklarına dikkat çekerek, kolej sınavları ne zaman kaldırılsa geri getiren partinin hep UBP olduğunu anımsattı. Yarışmacı sınavların yaş fark etmeksizin sıkıntı yarattığını belirten Özyiğit, bir gecede her şeyin değişemeyeceğini, ancak hedeflerinin kolej sınavları yerine doğru bir uygulama getirmek olduğunu açıkladı. Özyiğit,
kolejlerin devam edeceğini ancak kolej sınavlarına yeni bir bakış açısı getirme kararlılığında olduğunu vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ani ölüm (Gelişme)30 Ocak 2019 Çarşamba 12:08
  • LTB, 5 günde 118 işletmeyi denetledi29 Ocak 2019 Salı 12:28
  • Küçük Kaymaklı’daki kayıpların anısına fidan dikildi29 Ocak 2019 Salı 12:11
  • Yenişehir Postanesi bugün açılıyor28 Ocak 2019 Pazartesi 10:49
  • Dikkat bu yollar trafiğe kapalı!25 Ocak 2019 Cuma 15:11
  • LTB işbirliği ile N'Talks Bandabuliya Sahnesi'nde Başlıyor25 Ocak 2019 Cuma 10:41
  • LTB’den Metehan’daki soruna köklü çözüm23 Ocak 2019 Çarşamba 13:42
  • Lefkoşa'da 2 iş yerine ceza, 1 iş yerine kapatma! İşte o yerler...23 Ocak 2019 Çarşamba 13:14
  • Lefkoşa'da Arızalı kesinti21 Ocak 2019 Pazartesi 20:03
  • Öğretmenlerin öğretmeni Ülvan Fadıl Efe, yaşama gözlerini yumdu20 Ocak 2019 Pazar 18:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti